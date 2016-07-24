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BrillianceLCD monitör ve PowerSensor

240B7QPJEB/01

PowerSensor ile

Philips PowerSensor ekran, %85 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve PVC'den üretilmiştir. BFR içermeyen muhafazası çevre dostu üretkenlik için idealdir

Tüm avantajları görüntüleyin

net görüntüler, verimli performans

PowerSensor ile

  • B Line

  • 24 (61,1 cm / 24,1 inç diyag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyse kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.

DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılarla SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Display Port ve evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  2. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  3. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir