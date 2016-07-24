DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılarla SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Display Port ve evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!