2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
237E7QDSB/00
Canlı renkler, net detaylar
Bu olağanüstü geniş açılı ekran, zarafetten ilham alan tasarımıyla canlı renkler ve net detaylar sunarak her eve ve ofise aydınlık ve yeni bir hava katar.
E Line
58,4 cm (23 inç)
1920 x 1080 (Full HD)
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
mali37
03/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Ürün aldığıma memnununum zira renk çözülürlüğünü kendi tanımlaması ayrıca diğer özellikleri ile gerçekten olağanüstü bir teknoloji ürünü.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
oktay61
11/06/2017
Türkiye
hoperlör
hoperlör var diye yazmısınız yok.aldıma pişmanım ürün bes para etmez
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin
"AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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