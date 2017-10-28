ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartImage lite

234E5QHAW/00

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

AH-IPS ekranla canlı görüntüler

Ultra dar çerçeveli ve AH-IPS ekranlı bu etkileyici Philips ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar. Mobile HD Link teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

ve Ultra Dar Çerçeve, MHL

AH-IPS ekranla canlı görüntüler

  • Ultra Dar Çerçeve

  • 58,4 cm (23 inç)

  • MHL

İsteğe bağlı MHL kablosu HD video ses oynatımına olanak sağlar

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

28/10/2017

Türkiye

Türkiye

Çok garip bir inceleme için okuyun

Arkadaş monitor çok güzel,şimdi diyeceksiniz niye 3 yıldız verdin.Monitor okadar güzelki yaptığım tasarımları müşterilere gönderince müşteriler renk konusunda sürekli beni uyarıyor çünkü onların dandik monitörleri bu monitör kadar canlı ve güzel göstermiyor.Oyüzden 3 yıldız verdim,kardeşim standart renk düzeni yokmu bunun bin tane ayar yaptım yinede tutturamadım diğer monitörlere göre.Ticari işi olmayanlar kesin alsın film izlesin,ticari işi olanlar yanaşmasın buna benim gibi sorun yaşar yoksa.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 234E5QHAW LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 234E5QHAW LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  2. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  3. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.