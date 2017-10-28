2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AH-IPS ekranla canlı görüntüler
Ultra dar çerçeveli ve AH-IPS ekranlı bu etkileyici Philips ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar. Mobile HD Link teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanabilirsiniz.
Ultra Dar Çerçeve
58,4 cm (23 inç)
MHL
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
jiyan
28/10/2017
Türkiye
Çok garip bir inceleme için okuyun
Arkadaş monitor çok güzel,şimdi diyeceksiniz niye 3 yıldız verdin.Monitor okadar güzelki yaptığım tasarımları müşterilere gönderince müşteriler renk konusunda sürekli beni uyarıyor çünkü onların dandik monitörleri bu monitör kadar canlı ve güzel göstermiyor.Oyüzden 3 yıldız verdim,kardeşim standart renk düzeni yokmu bunun bin tane ayar yaptım yinede tutturamadım diğer monitörlere göre.Ticari işi olmayanlar kesin alsın film izlesin,ticari işi olanlar yanaşmasın buna benim gibi sorun yaşar yoksa.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 234E5QHAW LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 234E5QHAW LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.