Arkadaş monitor çok güzel,şimdi diyeceksiniz niye 3 yıldız verdin.Monitor okadar güzelki yaptığım tasarımları müşterilere gönderince müşteriler renk konusunda sürekli beni uyarıyor çünkü onların dandik monitörleri bu monitör kadar canlı ve güzel göstermiyor.Oyüzden 3 yıldız verdim,kardeşim standart renk düzeni yokmu bunun bin tane ayar yaptım yinede tutturamadım diğer monitörlere göre.Ticari işi olmayanlar kesin alsın film izlesin,ticari işi olanlar yanaşmasın buna benim gibi sorun yaşar yoksa.