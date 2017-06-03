ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

227E7QDSB/00

3

| (2) İncelemeler

Canlı renkler, net detaylar

Bu olağanüstü geniş açılı ekran, zarafetten ilham alan tasarımıyla canlı renkler ve net detaylar sunarak her eve ve ofise aydınlık ve yeni bir hava katar.

Tüm avantajları görüntüleyin

zarif bir tasarım

Canlı renkler, net detaylar

  • E Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Kusursuz görünüm için kenardan kenara dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

03/06/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Ürün aldığıma memnununum zira renk çözülürlüğünü kendi tanımlaması ayrıca diğer özellikleri ile gerçekten olağanüstü bir teknoloji ürünü.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır

11/06/2017

Türkiye

Türkiye

hoperlör

hoperlör var diye yazmısınız yok.aldıma pişmanım ürün bes para etmez

Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır

Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

  2. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  3. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  4. MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin.

  5. "AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  6. Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.