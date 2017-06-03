2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
227E7QDSB/00
Canlı renkler, net detaylar
Bu olağanüstü geniş açılı ekran, zarafetten ilham alan tasarımıyla canlı renkler ve net detaylar sunarak her eve ve ofise aydınlık ve yeni bir hava katar.
E Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
Full HD (1920 x 1080)
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
mali37
03/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Ürün aldığıma memnununum zira renk çözülürlüğünü kendi tanımlaması ayrıca diğer özellikleri ile gerçekten olağanüstü bir teknoloji ürünü.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
oktay61
11/06/2017
Türkiye
hoperlör
hoperlör var diye yazmısınız yok.aldıma pişmanım ürün bes para etmez
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Bu değerlendirme 227E7QDSB LCD monitör için yapılmıştır
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin.
"AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.