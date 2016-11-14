2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
226V6QSB6/00
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
İnce Philips ekranda net ve canlı görüntülerin keyfini çıkarın. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast özelliğiyle ideal bir seçenektir!
V Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
Full HD (1920 x 1080)
AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
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