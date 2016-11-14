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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

226V6QSB6/00

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

İnce Philips ekranda net ve canlı görüntülerin keyfini çıkarın. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast özelliğiyle ideal bir seçenektir!

Tüm avantajları görüntüleyin

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Düşük güç tüketimi enerji faturalarında tasarruf sağlar

Teknik Özellikler

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