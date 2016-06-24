2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörler ve SmartControl lite gibi özellikleriyle mükemmel bir seçim!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
3.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gürkan1907
24/06/2016
Türkiye
Süper
Her yönden memnunum.Özelliklerini öğrendikçe paramı hak eden bir monitör aldığımı gördüm.Asla pişmanlık duymayacağınız bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır
bekmezci
20/07/2013
Türkiye
Özellikleri ve görüntüsü mükemmel
Bu monitörü üç gündür kullanıyorum. Önceki monitörüm de Philips' ti; Eski model tüplü olanından. Bu monitörü, özelliklerini internetten araştırarak aldım ve memnunum. Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
ahmet57
16/11/2013
Türkiye
FİYATINA GÖRE PERFORMANSI İLE SEÇİLEBİLİR BİR ÜRÜN
TASARIM İYİ. GÖRÜNTÜ KALİTESİ, PARLAKLIĞI GAYET İYİ. SMART CONTROL YAZILIMI İLE AYARLARA EKRAN ÜZERİNDEN ERİŞİLMESİ KULLANIŞLI. DİJİTAL VİDEO PORTUNA SAHİP, GERÇEK TAM HD, KANIMCA KALİTESİNE GÖRE FİYATI MAKUL. KENDİ FİYAT GRUBUNDA BENCE PEK RAKİBİ YOK. STANDI EKRANA UYGUN DEĞİL. SES KALİTESİ VASAT.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır