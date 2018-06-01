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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

226E9QSB/01

Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım

Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım

  • E Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

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  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.