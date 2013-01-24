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Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım
Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım
Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım
Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım
Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır. Tüm faydaları görün
LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken CCLF arka aydınlatmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır.
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