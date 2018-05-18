2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
226E9QHAB/00
Canlı ve net detaylar, son derece şık tasarım
Şık tasarımlı bu Brilliance monitör, en iyi görüntüleme deneyimini sunar. Geniş ekran sayesinde tüm ön görüntüleme açılarından aynı netlikte ve canlılıkta görüntü kalitesi elde edersiniz. Flicker-free, uzun süreli kullanımlardan sonra ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltır.
E Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.