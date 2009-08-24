TrueVision: Laboratuar kalitesinde ekran performansı

TrueVision, monitör ayarı ve ince ayarı için sektör lideri olan, patentli Philips test ve algoritma teknolojisidir ve sadece birkaç ürün örneği değil, fabrikadan çıkan her monitör için, Microsoft Vista gereksinimlerinden dört kat daha sıkı bir standartta üstün görüntü performansı sağlayan kapsamlı bir işlemdir. Her yeni monitörde bu titiz renk hassaslığı ve görüntü kalitesi seviyesini sağlamak için sadece Philips bu kadar ileri gidebilir.