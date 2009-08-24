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      225PL1ES/00
      Genel Derecelendirme / 5

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      Bu ürün satışta değil

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        SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

        SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

        SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

        Daha zengin multimedya deneyimi için USB portu

        Daha zengin multimedya deneyimi için USB portu

        Evrensel seri yol ya da USB, bilgisayar ve çevrebirim aygıtları arasında bağlantı kurmak için standart bir protokoldür. Düşük maliyetle yüksek hız sağlaması nedeniyle USB, çevrebirim aygıtlarını bir bilgisayara bağlamak için en yaygın kullanılan yöntem haline gelmiştir. Monitörde tam kullanıcının görüş alanı içinde yer alan bir port, USB aygıtlarının uygun bir konumda kolay ve hızla bağlanmasına olanak sağlar. (USB 2.0 desteği bilgisayarınızın USB konfigürasyonuna bağlıdır; USB 2.0 desteği sunan bir bilgisayara bağlandığında, monitörünüz USB 2.0 uyumlu olur)

        TrueVision: Laboratuar kalitesinde ekran performansı

        TrueVision: Laboratuar kalitesinde ekran performansı

        TrueVision, monitör ayarı ve ince ayarı için sektör lideri olan, patentli Philips test ve algoritma teknolojisidir ve sadece birkaç ürün örneği değil, fabrikadan çıkan her monitör için, Microsoft Vista gereksinimlerinden dört kat daha sıkı bir standartta üstün görüntü performansı sağlayan kapsamlı bir işlemdir. Her yeni monitörde bu titiz renk hassaslığı ve görüntü kalitesi seviyesini sağlamak için sadece Philips bu kadar ileri gidebilir.

        Multimedya deneyimi için dahili stereo ses

        Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

        130 mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu

        Super Ergo Base, eğilip dönebilen, yüksekliği ayarlanabilen ve 90 derece çevrilebilen kullanıcı dostu bir Philips monitör kaidesidir. Her kullanıcı, maksimum seyir konforu ve etkinlik için monitörü kendi tercihine göre ayarlayabilir.

        Ekranı 90 derece döndürme ve akıllı kablo yönetimi

        ScreenRotate, bir monitörün yatay ya da dikey modunda kullanılmasına olanak verir; seçili belge veya görüntüyü daha iyi görüntülemek için monitör istenilen açıda döndürülebilir.

        Yüksek enerji tasarrufu, enerji faturalarının azalmasına yardımcı olur.

        Philips, tüm ürünlerinin enerji tasarruflu çözümlere dönüşmesini sağlayarak önde gelen bir firmadır. Verimli güç kaynakları kullanarak ve parçalarda azalma ile Philips, monitörünüzün genel olarak, önceki eşdeğer nesil modele kıyasla % 50 daha az güç tüketmesini sağlamıştır. Enerji tasarrufu, uyku modunda sadece 0,5 watt kullanılarak daha da artırılır. Daha az güç tüketimi, daha az CO2 emisyonuna neden olur. www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page adresinde Philips ve enerji tasarrufu ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

        Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler

        "Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken, CCLF arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Daha fazla bilgi için http://www.asimpleswitch.com/global/ adresinden Philips'i ziyaret edin.

        EPEAT Silver çevre üzerindeki etkiyi azaltır

        Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

        İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı

        Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.

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