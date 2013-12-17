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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartImage lite

224E5QHAB/00

5

| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

AH-IPS ekranla canlı görüntüler

Ultra dar çerçeveli ve AH-IPS ekranlı bu etkileyici Philips ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar. Mobile HD Link teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

ve Ultra Dar Çerçeve, MHL

AH-IPS ekranla canlı görüntüler

  • Ultra Dar Çerçeve

  • 21,5" (54,6 cm)

  • MHL

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

TrueVision ile gerçek görüntü kalitesi

TrueVision, monitör ekranını test etmek ve hizalamak için gelişmiş bir algoritma kullanarak üstün ekran deneyimi sunan, Philips'in patentini aldığı bir teknolojidir. Philips, bu işlemi kullanarak TrueVision monitörlerin fabrikadan en ince ayarları yapılarak çıkmasını sağlar ve size tutarlı renk ve görüntü kalitesi sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

17/12/2013

Türkiye

Türkiye

Her eve lazım

Gercekten evin olmassa olmaxlarindan philips lcd ekran insana izledikce guveriyor

Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

10/12/2013

Türkiye

Türkiye

Önemli Özellikleri

Telefon bağlantı olanağı olması çok güzel dar çerçeveye sahip olması ise başka bir ayrıcalık.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

monitör

harika bir ürün hala kullanıyorum televizyon almayı düşünüyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 224E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 224E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  2. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  3. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.