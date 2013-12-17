2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AH-IPS ekranla canlı görüntüler
Ultra dar çerçeveli ve AH-IPS ekranlı bu etkileyici Philips ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar. Mobile HD Link teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanabilirsiniz.
Ultra Dar Çerçeve
21,5" (54,6 cm)
MHL
Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.
AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
TrueVision, monitör ekranını test etmek ve hizalamak için gelişmiş bir algoritma kullanarak üstün ekran deneyimi sunan, Philips'in patentini aldığı bir teknolojidir. Philips, bu işlemi kullanarak TrueVision monitörlerin fabrikadan en ince ayarları yapılarak çıkmasını sağlar ve size tutarlı renk ve görüntü kalitesi sunar.
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Frennky
17/12/2013
Türkiye
Her eve lazım
Gercekten evin olmassa olmaxlarindan philips lcd ekran insana izledikce guveriyor
Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
aliksan
10/12/2013
Türkiye
Önemli Özellikleri
Telefon bağlantı olanağı olması çok güzel dar çerçeveye sahip olması ise başka bir ayrıcalık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 274E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
ramazan0154
09/12/2013
Türkiye
monitör
harika bir ürün hala kullanıyorum televizyon almayı düşünüyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 224E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 224E5QHAB LCD monitör ve SmartImage lite için yapılmıştır
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.