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Üretimden kaldırıldı

Full HD LCD monitör

223V7QSB/00

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.

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Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir