2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
223V7QHSB/00
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.
V Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir