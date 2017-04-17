Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.