2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler
Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.
V Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Smyrna1903
19/08/2020
Türkiye
Fiyatına göre iyi...
I love you Philips! I love you Philips! I love you Philips!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-19
ASLANMUHASEBE
04/01/2019
Türkiye
BİLGİSAYARA TANITAMAMA
ÜRÜN GÜZEL SAĞLAM. OFİS İÇİN İDEAL YANLIZ KULANIM CD TAKTIM BİLGİSAYARA BİR TÜRLÜ KURAMADIM. BİLGİSAYARCI ARKADAŞLAR DAN YARDIM ALMAK ZORUNDA KALDIM.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir