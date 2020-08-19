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Üretimden kaldırıldı

Full HD LCD monitör

223V7QDSB/01

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

Köşeden köşeye harika görüntüler sunan, kompakt ve ince tasarımlı, gözü yormayan tam donanımlı ekran.

Tüm avantajları görüntüleyin

Köşeden köşeye canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

19/08/2020

Türkiye

Türkiye

Fiyatına göre iyi...

I love you Philips! I love you Philips! I love you Philips!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-19

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-19

04/01/2019

Türkiye

Türkiye

BİLGİSAYARA TANITAMAMA

ÜRÜN GÜZEL SAĞLAM. OFİS İÇİN İDEAL YANLIZ KULANIM CD TAKTIM BİLGİSAYARA BİR TÜRLÜ KURAMADIM. BİLGİSAYARCI ARKADAŞLAR DAN YARDIM ALMAK ZORUNDA KALDIM.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 273V7QDSB Full HD LCD monitör için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI girişi için geçerlidir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir