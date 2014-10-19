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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

223V5QSB6/00

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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