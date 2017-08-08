2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
221B8LJEB/00
Net görüntü, verimli performans
Philips 22 inç Full HD monitör ile işlerinizi en iyi şekilde tamamlayın. Net ve canlı Full HD, çalışmalarınızı rahat ve net bir şekilde görmenizi sağlar. Yükseklik ayarlama, Flicker-free ve LowBlue modu gibi özellikler sayesinde gözleriniz yorulmadan çalışabilirsiniz.
B Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
Blackwolf35
08/08/2017
Türkiye
Harika
Cok guzel bir urun sesler cok net ve kaliteli hele hirde oyun konsulu ve tv de formula 1 izlerken sanki ordaymissiniz gibi guzel bir his veriyor siddetle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır
Atmos
22/11/2018
Türkiye
HDMI 2.0 olsaydı süper olurdu
Bu tip bir cihaz aldıysanız eğer, tahmin ediyorum ki HDR destekli iyi bir 4K televizyonunuz da vardır (benim o da yeni nesil bir Philips) ve belki bir 4K Online TV cihazınız, veya oyun konsolunuz da olabilir. Bunu da hevesle aldıktan sonra hem 4K HDR hem de Dolby Atmos keyfi çekebileceğinizi düşünüyorsanız ne yazık ki biraz yanılıyorsunuz. Ama tam değil, yani gerçekten Atmos'un ne olduğunu size hissettiriyor ve sevdiriyor ama büyük bir çıkmazda bırakarak. Cihaz Atmos desteğini sadece HDMI past through ile veriyor yani Atmos ses çıkışı destekli cihazınızı soundbar'a soundbarı'nızı da TV'ye bağlamalısınız. Ne yazık ki HDMI ARC üzerinden Atmos desteği yok. Peki ne var bunda diyebilirsiniz. Şöyle söyliyeyim; cihaz HDMI 1.2 portlarına sahip. Yani oldukça eski, artık neredeyse hiç bir cihazda kullanılmayan, HDR desteği sağlamayan bir port yerleştirmişler cihaza. Neden, nasıl ve niye diye kendinizi yiyip bitiriyorsunuz çünkü; HDMI 1.2 üzerinden HDR yayın sağlanamıyor ve frekans olarak da düşük frekansa izin veriyor. Yani canavar gibi televizyonunuzdan ses için feragat etmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da görüntü için bu cihazın Atmos özelliğinden feragat ediyorsunuz HDMI ARC yoluyla bağlayarak. (Ben filmleri oynattığım cihazımı pass through ile Atmos kullanarak, oyun konsolumu ARC üzerinden iyi görüntüyü tercih ederek kullanıyorum.) Sonuç olarak cihaz sizi bazı durumlarda ya ses ya da görüntü çıkmazında bırakıyor. Açıkçası Atmos deneyiminden sonra da normal Dolby pek kesmiyor. Bu nedenle buruk bir tad ile kullanmaya devam ediyorum cihazı. Umarım bir gün bir firmware güncellemesi ile bu sorun aşılır ya da bizim servislerimiz 1.2 portu 2.0 port ile değiştirebilir (bunu cidden araştırmayı düşünüyorum)
Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme B8 SkyQuake soundbar hoparlör için yapılmıştır
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.