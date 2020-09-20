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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

220V8/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Parlama önleyici, LowBlue modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

  • V Line

  • 22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

20/09/2020

Türkiye

Türkiye

Güzel kalteli ve şık bir monitör

Monitör fiyatına göre çok şık. Renkler oldukça canlı va panel sayesinde, görüş açıları yeterli. Ekran parlaklığı ev ortamında dahi bazen yetersiz gelebiliyor 200 nit çünkü bunun dışında içinden hdmi kablosu çıkmıyor.

Avantajlar

75hz

Dezavantajlar

ekran parlaklığı, hdmı kablosu çıkmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 221V8 LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-05-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 221V8 LCD monitör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-05-20

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Yasal Uyarılar

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.