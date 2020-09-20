2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler
Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Parlama önleyici, LowBlue modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.
V Line
22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Slexer
20/09/2020
Türkiye
Güzel kalteli ve şık bir monitör
Monitör fiyatına göre çok şık. Renkler oldukça canlı va panel sayesinde, görüş açıları yeterli. Ekran parlaklığı ev ortamında dahi bazen yetersiz gelebiliyor 200 nit çünkü bunun dışında içinden hdmi kablosu çıkmıyor.
Avantajlar
75hz
Dezavantajlar
ekran parlaklığı, hdmı kablosu çıkmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 221V8 LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-05-20
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 221V8 LCD monitör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-05-20
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.