ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

220V3SB/00

Harika görüntülerin keyfini çıkarın

Bu şık, ince ekranın kullanımı büyük bir zevktir. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi özellikleriyle mükemmel bir seçimdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Harika görüntülerin keyfini çıkarın

  • V Line

  • 55,9 cm (22 inç)

Çekici incelik, parlak tasarım

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları