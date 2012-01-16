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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220V3SB/00
Harika görüntülerin keyfini çıkarın
Bu şık, ince ekranın kullanımı büyük bir zevktir. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi özellikleriyle mükemmel bir seçimdir.
V Line
55,9 cm (22 inç)
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.
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