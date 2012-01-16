Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.