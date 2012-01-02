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Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

220V3LSB/00

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu şık, ince ekranın kullanımı büyük bir zevktir. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi özellikleriyle mükemmel bir seçimdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 55,9 cm (22 inç)

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Doğal renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Çekici incelik, parlak tasarım

Teknik Özellikler

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