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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

220V3AB/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Harika görüntülerin keyfini çıkarın

Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!

Tüm avantajları görüntüleyin

Harika görüntülerin keyfini çıkarın

  • V Line

  • 55,9 cm (22 inç)

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.

Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

düşün sihri

bir pc monitöründe düşünülecek herşey üzerinde Karanlik geçişlerde gölgeleme yapsada canlı renkleri en iyi şekilde göstermekte güç yönetimi ışık duyarlılığı mukammel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 220V3AB LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 220V3AB LCD monitör için yapılmıştır

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