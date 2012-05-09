2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Harika görüntülerin keyfini çıkarın
Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!
V Line
55,9 cm (22 inç)
En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.
Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Adriatic22
09/05/2012
Türkiye
düşün sihri
bir pc monitöründe düşünülecek herşey üzerinde Karanlik geçişlerde gölgeleme yapsada canlı renkleri en iyi şekilde göstermekte güç yönetimi ışık duyarlılığı mukammel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 220V3AB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 220V3AB LCD monitör için yapılmıştır