2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220S4LCB/00
S Line
55,9 cm (22 inç)
1680x1050
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.
Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçaltarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açıyı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.
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