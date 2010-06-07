Şık SmartTouch kontroller

SmartTouch kontroller, çıkıntılı düğmelerin yerini alan akıllı, dokunmaya duyarlı tuşlardır. En hafif dokunuşunuza bile tepki veren SmartTouch kontrolleri örneğin monitörünüzü açmak veya SmartImage Lite ile ekranınızın parlaklığını ve keskinliğini artırmak için kullanılabilir. Etkin hale geldiğinde SmartTouch tuşlarının ışığı komutlarınızın işleme girdiğini göstermek üzere yanmaya başlar.