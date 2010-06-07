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Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör ve Pivot taban, USB, Ses

220P2ES/00

Profesyonel, çevre dostu ergonomik monitör

Çevre dostu, EPEAT Gold belgeli, ZeroWatt anahtarlı, 0,1 watt Yumuşak kapanma fonksiyonlu, Smart Ergonomik Tabanlı, Stereo Ses özellikli ve 4 portlu USB Hub olanaklı Philips Professional 220P2 monitör, verimliliğinizi artırıyor

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Profesyonel, çevre dostu ergonomik monitör

  • 22 inç (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Multimedya deneyimi için dahili stereo ses

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

ZeroWatt düğmesi ile % 100 güç tasarrufu

Philips'in "Sense and Simplicity" bağlılığıyla uyumlu olarak, monitörünüzü KAPATMAK konusunda sağduyulu bir seçim yapmanıza yardımcı oluyoruz. Kolayca erişilebilir şekilde monitörün arka tarafında bulunan tek bir AÇMA/KAPAMA düğmesine dokunduğunuzda, monitörün enerji tüketimi Sıfıra düşer. KAPALI modda, monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir ve böylece karbon ayak iziniz azaltılır.

Şık SmartTouch kontroller

SmartTouch kontroller, çıkıntılı düğmelerin yerini alan akıllı, dokunmaya duyarlı tuşlardır. En hafif dokunuşunuza bile tepki veren SmartTouch kontrolleri örneğin monitörünüzü açmak veya SmartImage Lite ile ekranınızın parlaklığını ve keskinliğini artırmak için kullanılabilir. Etkin hale geldiğinde SmartTouch tuşlarının ışığı komutlarınızın işleme girdiğini göstermek üzere yanmaya başlar.

Teknik Özellikler

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