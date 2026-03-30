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  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör, LED arka aydınlatma

220B4LPCS/00

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
Philips PowerSensor LED ekran %65 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.
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PowerSensor ile elektrik faturanızı düşürür

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

  • B Line

  • 55,9 cm (22 inç)

  • 1680x1050

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyse kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları