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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün
LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
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