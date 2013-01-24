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    LCD monitör

    203V5LSB26/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler Parlak renkli muhteşem LED görüntüler Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
      -{discount-value}

      LCD monitör

      203V5LSB26/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LCD monitör

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        LCD monitör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

        • V Line
        • 20 (49,5 cm / 19,5 inç diag.)

        Canlı renkler için LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Cıva İçermez çevre dostu ekran

        LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          TFT-LCD
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          49,5 cm / 19,5 inç
          Etkin izleme alanı
          433,9 (Y) x 236,3 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1600 x 900
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          600:1
          Piksel aralığı
          0,26 x 0,26 mm
          İzleme açısı
          • 90º (Y) / 50º (D)
          • C/R > 10 ise
          Ekran renkleri
          16,7 M
          Tarama Frekansı
          30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          VGA (Analog)
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil

        • Kullanılabilirlik

          Kullanıcı rahatlığı
          Açık/Kapalı
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (100x100 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 7
          • Windows 8

        • Stand

          Eğilme
          -3/10  derece

        • Güç

          Açık modu
          14,52 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modu
          0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          0,5 W (tipik)
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dahili
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          465 x 345 x 170  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          465 x 285 x 48  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          503 x 350 x 109  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          2,33  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          2,03  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          3,23  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          30.000  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • BSMI
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • GOST
          • SEMKO
          • TUV/ISO9241-307
          • cETLus
          • WEEE

        • Kasa

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          İnce çizgi (ön çerçeve) / Doku (arka kapak)

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          Evet
          Kablolar
          VGA, Güç
          Kullanıcı Belgeleri
          Evet

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