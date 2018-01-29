2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
203V5LSB26/10
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim!
V Line
20 (49,5 cm / 19,5 inç diag.)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
3.3
5 üzerinden
4
İncelemeler
ratherion
29/01/2018
Türkiye
Çok memnunum
Monitörü Philips markasına güvenerek ve ucuz fiyatına şaşırarak satın aldım. Fiyatına göre çözünürlüğü yüksek ve ekranı parlaklığı gayet güzel. VGA girişliği olduğu için yeni nesil ekran kartlarına bağlarken aktif dijital çevirici kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Alacak olanlara öneririm.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
canozoran
25/03/2017
Türkiye
ürün sürücüsü
bilgisayarım windaws7 işletim sistemidir.ürün genel pnp olmayan monitör diye görünüyor..sürücüsünü indirdim ancak tanımıyor.ilginç..
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Mehmet05
12/03/2017
Türkiye
Parlaklık ayarlaması olmuyor
Windows 10 kullanıyorum ve bu monitörün parlaklığını ayarlıyamıyorum şuan parlaklık çok düşük durumda
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır