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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

203V5LSB26/10

3.3

| (4) İncelemeler

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 20 (49,5 cm / 19,5 inç diag.)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.3

5 üzerinden

4

İncelemeler

2

29/01/2018

Türkiye

Türkiye

Çok memnunum

Monitörü Philips markasına güvenerek ve ucuz fiyatına şaşırarak satın aldım. Fiyatına göre çözünürlüğü yüksek ve ekranı parlaklığı gayet güzel. VGA girişliği olduğu için yeni nesil ekran kartlarına bağlarken aktif dijital çevirici kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Alacak olanlara öneririm.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

25/03/2017

Türkiye

Türkiye

ürün sürücüsü

bilgisayarım windaws7 işletim sistemidir.ürün genel pnp olmayan monitör diye görünüyor..sürücüsünü indirdim ancak tanımıyor.ilginç..

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

12/03/2017

Türkiye

Türkiye

Parlaklık ayarlaması olmuyor

Windows 10 kullanıyorum ve bu monitörün parlaklığını ayarlıyamıyorum şuan parlaklık çok düşük durumda

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Bu değerlendirme 203V5LSB26 LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

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