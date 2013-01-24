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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün
LED arka aydınlatmalı LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
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