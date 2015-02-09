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Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

200V4QSBR/01

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı MVA LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 20 (49,6 cm/19,53 inç diag.)

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

En iyi seyir deneyimi için 16:9 Full HD ekran

En iyi seyir deneyimi için 16:9 Full HD ekran

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

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  1. Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.