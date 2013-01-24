En iyi seyir deneyimi için 16:9 Full HD ekran

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediğinden gelecek teknolojilere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek üzere sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.