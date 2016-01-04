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Üretimden kaldırıldı

BrillianceLED arka aydınlatmalı LCD monitör

19S4QAB/01

Temel özellikler, etkili performans

Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.

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Maksimum verimlilik için

Temel özellikler, etkili performans

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir