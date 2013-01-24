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Temel özellikler, etkili performans
Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temel özellikler, etkili performans
Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün
Temel özellikler, etkili performans
Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temel özellikler, etkili performans
Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün
LED arka aydınlatmalı LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
Ekran performansı ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Philips, ekran ayarı yapmak için kullanıcılara iki seçenek sunar. Ekranın üzerindeki düğmeleri kullanarak ekran menüsünde gezinebilir veya Philips SmartControl yazılımını kullanarak ayarları alışageldiğiniz şekilde kolayca değiştirebilirsiniz
SmartPower, güç tasarrufu için ekrandaki görüntünün içeriğini dinamik olarak analiz eden bir yapay zeka teknolojisidir. Arkadan aydınlatma yoğunluğu otomatik olarak kontrol edilebilir ve güç tüketimini % 50'ye varan oranlarda azaltmak için sistem tarafından önceden ayarlanır; böylece enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlanır
Bu Philips monitörün kasası brom bazlı alev geciktirici ve polivinil klorür içermez (PVC-BFR'siz)
Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla Kurşun veya Cıva gibi tehlikeli maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. Ekran muhafazası, PVC/BFR içermeyen malzemelerden üretilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Philips http://www.asimpleswitch.com/global/ adresini ziyaret edin.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
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