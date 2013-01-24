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    LED arka aydınlatmalı LCD monitör

    19S4QAB/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Temel özellikler, etkili performans Temel özellikler, etkili performans Temel özellikler, etkili performans
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      LED arka aydınlatmalı LCD monitör

      19S4QAB/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Temel özellikler, etkili performans

      Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün

      LED arka aydınlatmalı LCD monitör

      Temel özellikler, etkili performans

      Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün

      Temel özellikler, etkili performans

      Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün

      LED arka aydınlatmalı LCD monitör

      Temel özellikler, etkili performans

      Philips ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur. Tüm faydaları görün

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        LED arka aydınlatmalı LCD monitör

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        Temel özellikler, etkili performans

        Maksimum verimlilik için

        • S Line
        • 19" (48,3 cm)
        • 1280 x 1024 (SXGA)
        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

        IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur

        LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

        SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı

        SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı

        SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

        Multimedya için dahili stereo hoparlör

        Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

        SmartControl ile kolay performans ayarı

        Ekran performansı ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Philips, ekran ayarı yapmak için kullanıcılara iki seçenek sunar. Ekranın üzerindeki düğmeleri kullanarak ekran menüsünde gezinebilir veya Philips SmartControl yazılımını kullanarak ayarları alışageldiğiniz şekilde kolayca değiştirebilirsiniz

        SmartPower: % 50'ye kadar güç tasarrufu

        SmartPower, güç tasarrufu için ekrandaki görüntünün içeriğini dinamik olarak analiz eden bir yapay zeka teknolojisidir. Arkadan aydınlatma yoğunluğu otomatik olarak kontrol edilebilir ve güç tüketimini % 50'ye varan oranlarda azaltmak için sistem tarafından önceden ayarlanır; böylece enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlanır

        PVC-BFR içermeyen kasa

        Bu Philips monitörün kasası brom bazlı alev geciktirici ve polivinil klorür içermez (PVC-BFR'siz)

        %100 geri dönüştürülebilir ambalaj

        Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla Kurşun veya Cıva gibi tehlikeli maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. Ekran muhafazası, PVC/BFR içermeyen malzemelerden üretilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Philips http://www.asimpleswitch.com/global/ adresini ziyaret edin.

        Cıva içermez

        LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          IPS-ADS LCD
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          48,3 cm / 19 inç
          Etkin izleme alanı
          374,78 x 299,83 mm
          Görüntüleme Ekranı Kaplaması
          Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
          En-boy oranı
          5:4
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1280 x 1024
          Tepki süresi (tipik)
          5 ms (Griden Griye)*
          Parlaklık
          250  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1.000:1
          SmartContrast
          20.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,293 x 0,293 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Görüntü geliştirme
          SmartImage
          Ekran renkleri
          16,7 M
          Tarama Frekansı
          30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • DVI-D (dijital, HDCP)
          • VGA (Analog)
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          • PC ses girişi
          • Kulaklık çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Dahili Hoparlörler
          1,5 W x 2
          Kullanıcı rahatlığı
          • SmartImage
          • Ses seviyesi
          • SmartPower
          • Menü
          • Açık/Kapalı
          Kontrol yazılımı
          SmartControl Premium
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (100x100 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5/20  derece

        • Güç

          Ekonomik mod
          8 W (tipik)
          Açık modu
          11,13 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
          Bekleme modu
          <0,3 W (tipik)
          Kapalı modu
          <0,3 W (tipik)
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dahili
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          404 x 418 x 194  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          404 x 346 x 61  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          465 x 457 x 139  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          3,20  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          2,80  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          4,82  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          MTBF (gösterilen)
          70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 8.0
          • EPEAT*
          • TCO Sertifikalı
          • RoHS
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %
          Geri dönüştürülmüş malzeme
          %25
          Spesifik Maddeler
          • PVC / BFR içermeyen kasa
          • Cıva içermez
          • Kurşunsuz

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • SEMKO
          • BSMI
          • GS
          • ERGO
          • WEEE
          • PSB
          • C-Tick
          • cETLus
          • TUV Ergo
          • TUV/GS
          • UKRAYNACA
          • CCC
          • CECP

        • Kasa

          Ön çerçeve
          Siyah
          Arka kapak
          Siyah
          Ayak
          Siyah
          Kaplama
          Doku

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            • "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
            • EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

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