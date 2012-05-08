2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!
V Line
47 cm / 18,5 inç
En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.
3.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
EFEXXX
08/05/2012
Türkiye
BENCE SÜPER
BENCE SÜPER Bİ TASARIM YANİ SIRF SÖYLEMEK İÇİN DEĞİL MÜKEMELL
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır
sevdefiliz
08/05/2012
Türkiye
super
ınce olamsı goruntu kalıtesı ıle harıka bır urun tasarımıda cok sık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır
zemote
09/12/2013
Türkiye
Harika bir Ürün
Çok Kullanışlı harika bir Ürün.. görüntü çok Net kayma donma kesinlikle Olmuyor.. stereo hoparlör
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır