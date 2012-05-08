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Üretimden kaldırıldı

LED monitör

196V3LAB/00

3.7

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!

Tüm avantajları görüntüleyin

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 47 cm / 18,5 inç

Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Çekici incelik, parlak tasarım

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

BENCE SÜPER

BENCE SÜPER Bİ TASARIM YANİ SIRF SÖYLEMEK İÇİN DEĞİL MÜKEMELL

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

super

ınce olamsı goruntu kalıtesı ıle harıka bır urun tasarımıda cok sık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Harika bir Ürün

Çok Kullanışlı harika bir Ürün.. görüntü çok Net kayma donma kesinlikle Olmuyor.. stereo hoparlör

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

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