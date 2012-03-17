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Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

196V3LAB5/00

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!

Tüm avantajları görüntüleyin

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 47 cm / 18,5 inç

Her türlü yaşam tarzına uyum sağlaması için küçük boyut

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Çekici incelik, parlak tasarım

Teknik Özellikler

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