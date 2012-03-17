2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
196V3LAB5/00
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu çekici, ince ekranı kullanmak bir zevk. SmartContrast gibi vazgeçilmez özellikler zengin ve parlak görüntüler sağlarken, stereo hoparlörler multimedya deneyimini en yüksek seviyeye taşıyarak bu ekranı mükemmel bir seçim haline getiriyor!
V Line
47 cm / 18,5 inç
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
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