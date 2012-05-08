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Üretimden kaldırıldı

LED monitör

196E3LSB/00

4

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Doğal renkler sunan şık LED monitör

Şık Dokunmatik kontrolleri, SmartContrast ve SmartImage Lite gibi özellikleriyle bu zarif 196E3 Full HD LED ekran tüm ihtiyaçlarınız için mükemmel seçim

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Doğal renkler sunan şık LED monitör

  • E Line

  • 19 inç (41,8 cm)

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Şık, zarif tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar

Her odadaki mobilyalarla uyumlu, şık, zarif tasarımlı bir görüntü.

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 20000000:1 SmartContrast oranı

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 20000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

KALİTE VE KULLANIŞLILIKTA 1 NUMARA

RENK KALİTESİ , SMART İMAGE PROĞRAMI VE KULLANIM MODLARI ARASI GEÇİŞLERİ ÇOK İYİ.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır

19/05/2012

Türkiye

Türkiye

İhtiyacınızı giderir

yakından seyredince değil uzaklaştıkça görüntü kalisei ortaya çıkıyor özellik hd filmlerde aslında tüm monitörler için uzaktan kumanda yapsalar çok şık olacaktır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır

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