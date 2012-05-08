2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Doğal renkler sunan şık LED monitör
Şık Dokunmatik kontrolleri, SmartContrast ve SmartImage Lite gibi özellikleriyle bu zarif 196E3 Full HD LED ekran tüm ihtiyaçlarınız için mükemmel seçim
E Line
19 inç (41,8 cm)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Her odadaki mobilyalarla uyumlu, şık, zarif tasarımlı bir görüntü.
En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
İSRA823
08/05/2012
Türkiye
KALİTE VE KULLANIŞLILIKTA 1 NUMARA
RENK KALİTESİ , SMART İMAGE PROĞRAMI VE KULLANIM MODLARI ARASI GEÇİŞLERİ ÇOK İYİ.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır
jeotes
19/05/2012
Türkiye
İhtiyacınızı giderir
yakından seyredince değil uzaklaştıkça görüntü kalisei ortaya çıkıyor özellik hd filmlerde aslında tüm monitörler için uzaktan kumanda yapsalar çok şık olacaktır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 196E3LSB LED monitör için yapılmıştır