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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

193V5LSB2/01

4.1

| (8) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim!

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Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 47 cm / 18,5 inç

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Kompakt tasarımı sayesinde daha fazla alan

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

8

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

25/01/2018

Türkiye

Türkiye

Lcd Monitör

Beklediğimiz gibi çok iyi. Power ışığının kısık beyaz ve aşağıya doğru olması ayrıntısı da çok ince düşünülmüş direk göze gelmemesi ve rahatsız etmemesi açısından.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır

28/12/2014

Türkiye

Türkiye

Ürün özellikleri mükemmele yakın

Ekran görüntü kalitesi çok iyi, smart contras özelliği harika özellikle film seyrederken çok işe yarıyor. Ekran açma kapatma düğmesinin alta olması ve ışığının göze direk gelmemesi benim için + özellik. Benim gördüğüm tek kusur ekran ayağının çok esnek olmasından dolayı ekrana dokunulmasıyla ekranın sağa sola oynaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır

16/07/2014

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

iyi

çok iyi bir tane daha hediye olarak gönderirseniz çok sevinirim teşekkürler...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 193V5LSB2 LCD monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 193V5LSB2 LCD monitor için yapılmıştır

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