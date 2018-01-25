2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranda parlak LED görüntülerin keyfini çıkarın. Kompakt tasarım ve VESA montaj, çalışma alanında esneklik sunar. Muhteşem bir seçim!
V Line
47 cm / 18,5 inç
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.
4.1
5 üzerinden
8
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
doorstonia
25/01/2018
Türkiye
Lcd Monitör
Beklediğimiz gibi çok iyi. Power ışığının kısık beyaz ve aşağıya doğru olması ayrıntısı da çok ince düşünülmüş direk göze gelmemesi ve rahatsız etmemesi açısından.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır
kemal101104
28/12/2014
Türkiye
Ürün özellikleri mükemmele yakın
Ekran görüntü kalitesi çok iyi, smart contras özelliği harika özellikle film seyrederken çok işe yarıyor. Ekran açma kapatma düğmesinin alta olması ve ışığının göze direk gelmemesi benim için + özellik. Benim gördüğüm tek kusur ekran ayağının çok esnek olmasından dolayı ekrana dokunulmasıyla ekranın sağa sola oynaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite için yapılmıştır
mehmetali
16/07/2014
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
iyi
çok iyi bir tane daha hediye olarak gönderirseniz çok sevinirim teşekkürler...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 193V5LSB2 LCD monitor için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 193V5LSB2 LCD monitor için yapılmıştır