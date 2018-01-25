11 senelik tüplü monitörüm bozulduğu için geçiş yaptım.ürün gerçekten verdiğiniz parayı hak ediyor.ürünü çok uygun fiyata aldım diyebilirim.18,5 inçlere baktığımızda,''kendi sınıfında liderliğe oynuyor'' diyebilirim.çift dvı çıkışlı sapphire hd4650 agp e.kartına bağladım.vga girişli olmasına fazla takılmayın.çünkü e.kartımın çıkışı dvı sinyali(vga-hdmı arası kalite).istenildiğinde;ekran kartınız kaliteliyse, dönüştürücülerle birlikte kaliteli hdmı kablo ile monitöre hdmı kalitesinde taşınabilir sinyal.gerçekten çok kaliteli ve canlı renk düzenine sahip.görüntüyü çok tatlı veriyor gözlerinize.sistemimde pcı yuvasına takılı 6-7 senelik avermedia a700 pro hd destekli tv kartım var.hd kanallarda bu görsel tatlılığı hissedebiliyorsunuz fazlasıyla.bakmaya doyamıyorsunuz.fazla ekran başında durduğumdan göz zararlılığı için parlaklığı 82 ye çektim.fakat bu sefer hd filmlerde vs.;benim ''derin karanlık'' dediğim ağırlıklı siyahi arka plan görüntülerde, monitörün 90 derece bakış açısı darlığından dolayı yakında dahi olsan görüntü bozuklukları oluştu.yani o ''derin karanlık'' doğal renkleri emdi/yuttu.özellikle online hd filmerde.çözümü kontrastı 65-70 civarlarına çekmekte buldum.smart oto ayarlaması çok hoş.ister filmlerde ister webte ister oyunlarda birkaç tıklamayla saniyeler içinde en uygun düzeye çekiyor.dilerseniz smart kontrolden manuelde yapabilirsiniz.monitör 1366 çöz.olmasına rağmen deneyebildiğim kadarıyla,dx10 vs. destekli oyunlarda;pentiumD 945+2gb ddr400 sistemimde assasisns 2 vs. full ayarlarda süper performans gösterdi.düşük enerji tüketimine sahip denmesi ve monitörün aşağı yukarı oynatılabilmesi diğer bir artı özelliği.1 yıldız eksiltmemin sebebi bakış açısının 90 derece olması ve çalışma ömrünün ortalama 30bin saat gösterilmesi.(vga kablosu vs.kutunun içinden çıkıyor).