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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
190S1CS/00
Ergonomik monitör verimliliği artırır
SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 190S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır
48 cm (19") geniş S-line
Format 16:10
Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.
Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.
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