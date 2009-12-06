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Üretimden kaldırıldı

BrillianceSmartImage özellikli LCD monitör

190S1CS/00

Ergonomik monitör verimliliği artırır

SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 190S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır

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Ergonomik monitör verimliliği artırır

  • 48 cm (19") geniş S-line

  • Format 16:10

İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı

Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.

EPEAT Silver çevre üzerindeki etkiyi azaltır

Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

Teknik Özellikler

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