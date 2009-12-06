ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

BrillianceSmartImage özellikli LCD monitör

190S1CB/00

Ergonomik monitör verimliliği artırır

SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 190S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır

Tüm avantajları görüntüleyin

Ergonomik monitör verimliliği artırır

  • 48 cm (19") geniş S-line

  • Format 16:10

70mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu

Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör kaidesidir.

Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler

"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken, CCLF arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Daha fazla bilgi için http://www.asimpleswitch.com/global/ adresinden Philips'i ziyaret edin.

EPEAT Silver çevre üzerindeki etkiyi azaltır

Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları