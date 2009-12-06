2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
190S1CB/00
Ergonomik monitör verimliliği artırır
SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 190S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır
48 cm (19") geniş S-line
Format 16:10
Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör kaidesidir.
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken, CCLF arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Daha fazla bilgi için http://www.asimpleswitch.com/global/ adresinden Philips'i ziyaret edin.
Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
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