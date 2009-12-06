Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler

"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken, CCLF arka ışıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Daha fazla bilgi için http://www.asimpleswitch.com/global/ adresinden Philips'i ziyaret edin.