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SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Philips açık çerçeveli dokunmatik monitör, montaj için optimum esneklik sağlar. Sağlam, suya ve toza dayanıklı, uçtan uca tasarım ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Mükemmel parlaklık performansı ve parlama önleyici ekran, olağanüstü bir görüntü netliği oluşturur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Philips açık çerçeveli dokunmatik monitör, montaj için optimum esneklik sağlar. Sağlam, suya ve toza dayanıklı, uçtan uca tasarım ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Mükemmel parlaklık performansı ve parlama önleyici ekran, olağanüstü bir görüntü netliği oluşturur. Tüm faydaları görün
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Philips açık çerçeveli dokunmatik monitör, montaj için optimum esneklik sağlar. Sağlam, suya ve toza dayanıklı, uçtan uca tasarım ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Mükemmel parlaklık performansı ve parlama önleyici ekran, olağanüstü bir görüntü netliği oluşturur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Philips açık çerçeveli dokunmatik monitör, montaj için optimum esneklik sağlar. Sağlam, suya ve toza dayanıklı, uçtan uca tasarım ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Mükemmel parlaklık performansı ve parlama önleyici ekran, olağanüstü bir görüntü netliği oluşturur. Tüm faydaları görün
Açık çerçeveli dokunmatik ekranlı monitör
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Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya iş yerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.
Elverişsiz ortamlardayken, günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı şekilde tasarlanmış bir monitöre ihtiyacınız vardır. IEC/EN 60529 uluslararası standardında tanımlanan Giriş Koruması (IP) dereceleri; elektrikli muhafazaların yabancı madde ve nem girişine karşı sızdırmazlık açısından etkililik seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı bu Philips ekran, suya ve toza karşı dayanıklılık alanındaki uluslararası IP derecesini karşılamaktadır.
Kısaltması AG olan Parlama Önleyici Kaplama, dokunmatik ekranınızdaki parlamayı azaltabilir. Bu kimyasal süreç, dokunmatik camın arkasında gerçekleşir, böylece gözlerinizin rahat etmesi için ekstra bir filme ihtiyaç duymazsınız. Görüntüler kusursuz renklerde ve harika netlikte olur.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.
LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
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