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Üretimden kaldırıldı

LED Monitör

160EL1SB/00

LED ekran: Kontrast hiç bu kadar iyi olmamıştı!!

Çevre dostu bu LED ekran, 1000000:1 gibi mükemmel bir kontrast oranına sahiptir. Doğal renkleri, SmartContrast ve Parlak kaplamasıyla 160EL1, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan mükemmel seçimdir

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LED ekran: Kontrast hiç bu kadar iyi olmamıştı!!

  • 15,6 inç (39,6 cm) E-line

  • 1366x768 HD

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

1.000.000:1 SmartContrast oranı sayesinde inanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar

1.000.000:1 SmartContrast oranı sayesinde inanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Cıva İçermez çevre dostu ekran

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

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