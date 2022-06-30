Dikkatli sürüş yapın
Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkatli sürüş yapın
Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün
Dikkatli sürüş yapın
Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkatli sürüş yapın
Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün
araç far ampulü
Toplam:
Simetrik bir ışık performansı elde edilmesi için farların çiftler halinde değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilir
Hangi 12 V lambayı hangi işlev için kullanmalısınız? Philips Automotive, araca özel tüm işlevleri sunuyor: uzun far, kısa far, ön sis lambası, ön gösterge, yan gösterge, arka gösterge, stop lambası, geri vites lambası, arka sis lambası, plaka aydınlatma lambası, geri vites konumu/park lambası, iç lambalar.
Sert camdan daha dayanıklı olan UV Kuvars cam, aşırı sıcaklıklara ve titreşimlere karşı oldukça dayanıklıdır. Bu da patlama riskini ortadan kaldırır. Philips kuvars cam lambalar (filament 2650ºC ve cam 800ºC), şiddetli termal şoka karşı dirençlidir. Ayrıca UV kuvars cam, lambanın iç kısmındaki artırılmış basınç sayesinde daha güçlü bir ışık üretir
Önemli ölçüde daha az lamba değişimi gerektiren Philips LongLifeEcoVision, yüksek gerilimli araçlar için ideal lambadır.
Kırık bir far ünitesiyle suyun içinden geçerken soğuk bir damla suyun sıcak ampule sıçrayabilmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek termal şoklara ancak kuvars camdan üretilmiş yanmakta olan bir ampul (filament 2650ºC, cam 800ºC) dayanabilir.
Lambalarımız, otomotiv uzmanları tarafından sıkça ödüle layık görülür
Philips'in özel anti UV kaplama teknolojisi, farları zararlı ultraviyole radyasyona karşı koruyarak Philips'in UV kaplamalı kuvars camlarını her türlü sürüş koşulu için mükemmel kılar. Aynı zamanda uzun ömürlü kullanım sunar
Philips'in Automotive ürünleri ve hizmetleri, Orijinal Ekipman Üreticisi ve yedek parça piyasasında sınıfının en iyisi olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve en yüksek standartlara göre test edilen ürünlerimiz, müşterilerimizin sürüş deneyiminde güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Ürün serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre kapsamlı şekilde test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000). Basitçe açıklamak gerekirse Philips kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.
Çevre dostu bir aydınlatma çözümü arayan sürücüler için doğru seçim.
Modern otomobillerde standart haline gelen teknolojik yenilikler sunan Philips, otomotiv aydınlatma sektöründe 100 yıldır önde gelen kuruluştur. Günümüzde Avrupa'da iki araçtan biri; dünya genelinde ise üç araçtan biri Philips aydınlatma ekipmanlarına sahiptir.
Philips Automotive, yedek parça piyasasının yanı sıra Orijinal Ekipman Üreticisi piyasasında da sınıfının en iyisi ürünler ve hizmetler sunar. Müşterilerimizin güvenliğini ve sürüş konforunu en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla ürünlerimiz, yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve en yüksek standartlara göre test edilir. Üretim serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre titizlikle test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000).
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