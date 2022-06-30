2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
12972LLECOC1
Dikkatli sürüş yapın
Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir.
Lamba tipi: H7
12 V, 55 W
Uzun ömür, daha az değişim
Ultra dayanıklı ampul
Ampul sayısı: 1
Simetrik bir ışık performansı elde edilmesi için farların çiftler halinde değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilir
Hangi 12 V lambayı hangi işlev için kullanmalısınız? Philips Automotive, araca özel tüm işlevleri sunuyor: uzun far, kısa far, ön sis lambası, ön gösterge, yan gösterge, arka gösterge, stop lambası, geri vites lambası, arka sis lambası, plaka aydınlatma lambası, geri vites konumu/park lambası, iç lambalar.
Philips'in Automotive ürünleri ve hizmetleri, Orijinal Ekipman Üreticisi ve yedek parça piyasasında sınıfının en iyisi olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve en yüksek standartlara göre test edilen ürünlerimiz, müşterilerimizin sürüş deneyiminde güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Ürün serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre kapsamlı şekilde test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000). Basitçe açıklamak gerekirse Philips kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.
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