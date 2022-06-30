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    LongLife EcoVision

    araç far ampulü

    12972LLECOC1
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dikkatli sürüş yapın Dikkatli sürüş yapın Dikkatli sürüş yapın
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      LongLife EcoVision araç far ampulü

      12972LLECOC1
      Genel Derecelendirme / 5

      Dikkatli sürüş yapın

      Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün

      LongLife EcoVision araç far ampulü

      Dikkatli sürüş yapın

      Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Dikkatli sürüş yapın

      Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün

      LongLife EcoVision araç far ampulü

      Dikkatli sürüş yapın

      Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir. Tüm faydaları görün

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        LongLife EcoVision

        LongLife EcoVision

        araç far ampulü

        Toplam:

        Dikkatli sürüş yapın

        Daha uzun ömür, daha az değiştirme

        • Lamba tipi: H7
        • Paket içeriği: 1
        • 12 V, 55 W
        • Daha Fazla Dayanıklılık
        Daha güvenli kullanım için farlarınızın ikisini de değiştirin

        Daha güvenli kullanım için farlarınızın ikisini de değiştirin

        Simetrik bir ışık performansı elde edilmesi için farların çiftler halinde değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilir

        Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş 12 V lamba serisi

        Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş 12 V lamba serisi

        Hangi 12 V lambayı hangi işlev için kullanmalısınız? Philips Automotive, araca özel tüm işlevleri sunuyor: uzun far, kısa far, ön sis lambası, ön gösterge, yan gösterge, arka gösterge, stop lambası, geri vites lambası, arka sis lambası, plaka aydınlatma lambası, geri vites konumu/park lambası, iç lambalar.

        Philips araç lambaları, yüksek kaliteli kuvars camdan üretilmiştir

        Philips araç lambaları, yüksek kaliteli kuvars camdan üretilmiştir

        Sert camdan daha dayanıklı olan UV Kuvars cam, aşırı sıcaklıklara ve titreşimlere karşı oldukça dayanıklıdır. Bu da patlama riskini ortadan kaldırır. Philips kuvars cam lambalar (filament 2650ºC ve cam 800ºC), şiddetli termal şoka karşı dirençlidir. Ayrıca UV kuvars cam, lambanın iç kısmındaki artırılmış basınç sayesinde daha güçlü bir ışık üretir

        Yüksek kaliteli filament tasarımı bakım ihtiyacını en aza indirir

        Yüksek kaliteli filament tasarımı bakım ihtiyacını en aza indirir

        Önemli ölçüde daha az lamba değişimi gerektiren Philips LongLifeEcoVision, yüksek gerilimli araçlar için ideal lambadır.

        Philips araç lambaları, neme karşı oldukça dayanıklıdır

        Philips araç lambaları, neme karşı oldukça dayanıklıdır

        Kırık bir far ünitesiyle suyun içinden geçerken soğuk bir damla suyun sıcak ampule sıçrayabilmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek termal şoklara ancak kuvars camdan üretilmiş yanmakta olan bir ampul (filament 2650ºC, cam 800ºC) dayanabilir.

        Ödüllü araç lambası üreticisi

        Ödüllü araç lambası üreticisi

        Lambalarımız, otomotiv uzmanları tarafından sıkça ödüle layık görülür

        Philips araç lambalarının UV direnci son derece yüksektir

        Philips araç lambalarının UV direnci son derece yüksektir

        Philips'in özel anti UV kaplama teknolojisi, farları zararlı ultraviyole radyasyona karşı koruyarak Philips'in UV kaplamalı kuvars camlarını her türlü sürüş koşulu için mükemmel kılar. Aynı zamanda uzun ömürlü kullanım sunar

        ECE homologasyonunun yüksek kalite standartlarına saygı duyuyoruz

        Philips'in Automotive ürünleri ve hizmetleri, Orijinal Ekipman Üreticisi ve yedek parça piyasasında sınıfının en iyisi olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve en yüksek standartlara göre test edilen ürünlerimiz, müşterilerimizin sürüş deneyiminde güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Ürün serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre kapsamlı şekilde test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000). Basitçe açıklamak gerekirse Philips kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

        Daha az değişim ihtiyacı sayesinde daha az atık

        Çevre dostu bir aydınlatma çözümü arayan sürücüler için doğru seçim.

        Philips, başlıca araç üreticilerinin seçimidir.

        Modern otomobillerde standart haline gelen teknolojik yenilikler sunan Philips, otomotiv aydınlatma sektöründe 100 yıldır önde gelen kuruluştur. Günümüzde Avrupa'da iki araçtan biri; dünya genelinde ise üç araçtan biri Philips aydınlatma ekipmanlarına sahiptir.

        ECE homologasyonunun yüksek kalite standartlarıyla uyumludur

        Philips Automotive, yedek parça piyasasının yanı sıra Orijinal Ekipman Üreticisi piyasasında da sınıfının en iyisi ürünler ve hizmetler sunar. Müşterilerimizin güvenliğini ve sürüş konforunu en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla ürünlerimiz, yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve en yüksek standartlara göre test edilir. Üretim serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre titizlikle test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000).

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN3
          8727900371024
          EAN1
          8727900361926
          Ambalaj türü
          CP

        • Elektriksel özellikler

          Gerilim
          12  V
          Watt
          55  W

        • Ömür

          Ömür
          1500 sa

        • Işık özellikleri

          Lümen
          1500 ± %10  lm
          Renk sıcaklığı
          En fazla 3100 K

        • Sipariş bilgileri

          Sipariş girişi
          12972LLECOC1
          Sipariş kodu
          36192660

        • Dış ambalaj bilgileri

          Parça başına brüt ağırlık
          1,75  kg
          Yükseklik
          13,5  cm
          Uzunluk
          37  cm
          Genişlik
          18  cm

        • Ürün açıklaması

          Tip
          H7
          Uygulama
          • Yüksek ışık
          • Ön sis lambası
          • Düşük ışık
          Atama
          H7 LongLife EcoVision
          Homologasyon ECE
          EVET
          Seri
          LongLife EcoVision
          Teknoloji
          Halojen
          Taban
          PX26d

        • Ambalajlı ürün bilgileri

          Paket Miktarı
          1
          MOQ (profesyoneller için)
          10
          Parça başına brüt ağırlık
          • 17,5  g
          • 46  g
          Yükseklik
          6,5  cm
          Uzunluk
          3,5  cm
          Parça başına net ağırlık
          11,8  g
          Genişlik
          3,5  cm

        • Pazarlama özellikleri

          Beklenen avantajları
          Daha uzun ömürlü
          Öne çıkan ürün
          Daha uzun kullanım ömrü

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