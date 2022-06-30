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LongLife EcoVisionDaha Uzun Ömür

12972LLECOC1

Dikkatli sürüş yapın

Sürekli far ampullerinizi değiştirmekten sıkıldınız mı? Daha uzun ömürlü farlara sahip Philips LongLife EcoVision, araçlarının bakım ihtiyacını en aza indirmeye çalışan sürücüler için idealdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha uzun ömür, daha az değiştirme

Dikkatli sürüş yapın

  • Lamba tipi: H7

  • 12 V, 55 W

  • Uzun ömür, daha az değişim

  • Ultra dayanıklı ampul

  • Ampul sayısı: 1

Daha güvenli kullanım için farlarınızın ikisini de değiştirin

Daha güvenli kullanım için farlarınızın ikisini de değiştirin

Simetrik bir ışık performansı elde edilmesi için farların çiftler halinde değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilir

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş 12 V lamba serisi

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş 12 V lamba serisi

Hangi 12 V lambayı hangi işlev için kullanmalısınız? Philips Automotive, araca özel tüm işlevleri sunuyor: uzun far, kısa far, ön sis lambası, ön gösterge, yan gösterge, arka gösterge, stop lambası, geri vites lambası, arka sis lambası, plaka aydınlatma lambası, geri vites konumu/park lambası, iç lambalar.

ECE homologasyonunun yüksek kalite standartlarına saygı duyuyoruz

Philips'in Automotive ürünleri ve hizmetleri, Orijinal Ekipman Üreticisi ve yedek parça piyasasında sınıfının en iyisi olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve en yüksek standartlara göre test edilen ürünlerimiz, müşterilerimizin sürüş deneyiminde güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Ürün serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre kapsamlı şekilde test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000). Basitçe açıklamak gerekirse Philips kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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