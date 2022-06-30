ECE homologasyonunun yüksek kalite standartlarına saygı duyuyoruz

Philips'in Automotive ürünleri ve hizmetleri, Orijinal Ekipman Üreticisi ve yedek parça piyasasında sınıfının en iyisi olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve en yüksek standartlara göre test edilen ürünlerimiz, müşterilerimizin sürüş deneyiminde güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Ürün serimizin tamamı, en yüksek ECE gereksinimlerine göre kapsamlı şekilde test edilmiş, denetlenmiş ve onaylanmıştır (ISO 9001, ISO 14001 ve QSO 9000). Basitçe açıklamak gerekirse Philips kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.