Evinize yakışacak TV
- Ambilight özellikli 4K UHD Android TV
- Philips P5 motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel
- Yapay Zeka ile sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır
- Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses
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Evinize yakışacak TV
Gişe rekortmeni filmler. En yeni oyunlar. Smart TV'ler internet aracılığıyla sayısız içeriğe bağlanabilir. Smart TV'leri sesinizle kontrol edebilirsiniz.
Netflix, Disney+ ve YouTube'a kolay erişim yalnızca başlangıç. Philips Smart TV'den film ve oyun bulmasını, akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz. Üstün görüntü kalitesi ve büyülü Philips Ambilight'ın tadını çıkarın.*
En sevdiğiniz içerikleri dilediğiniz gibi seyredin. 500.000'den fazla film ve programa erişin, müzik çalın ve akıllı cihazınızdan TV'nize kolayca içerik aktarın. En çok kullandığınız uygulamaları kolayca Philips Android TV'nizin ana ekranına ekleyin.
Philips TV'nizi kablosuz çoklu oda ses sisteminizin merkezine koyun. Her odada bulunan uyumlu hoparlörlere bağlanın.
Filmler bulmak, sorularınıza cevap almak veya akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek mi istiyorsunuz? TV'nize söyleyin sizin için yapsın.*
* Disney+ üyeliği gerekmektedir. https://www.disneyplus.com © 2020 adresindeki ve Disney bağlı kuruluşlarının koşullarına tabidir.
* Amazon Prime belirli dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
* Google Assistant Android O (8) veya daha yüksek versiyonlara sahip Philips Android TV lerde bulunmaktadır. Google Assistant seçili dillerde ve ülkelerde mevcuttur. Desteklenen diller ve ülkeler ile ilgili güncel bilgi için müşteri hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz.
* Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
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