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    Pratik. Bağlı. Mükemmel.

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      Philips The One Performans Serisi TV

      Performans Serisi Smart TV

      58PUS8505/62

       

      Evinize yakışacak TV

      • Ambilight özellikli 4K UHD Android TV
      • Philips P5 motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel 
      • Yapay Zeka ile sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses
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      Smart TV nedir?

      Smart TV nedir?

       

      Gişe rekortmeni filmler. En yeni oyunlar. Smart TV'ler internet aracılığıyla sayısız içeriğe bağlanabilir. Smart TV'leri sesinizle kontrol edebilirsiniz.

      Philips Smart TV Özellikleri

      Philips Smart TV'ler

       

      Netflix, Disney+ ve YouTube'a kolay erişim yalnızca başlangıç. Philips Smart TV'den film ve oyun bulmasını, akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz. Üstün görüntü kalitesi ve büyülü Philips Ambilight'ın tadını çıkarın.*

      Philips Android TV

      Philips Android TV'niz

       

      En sevdiğiniz içerikleri dilediğiniz gibi seyredin. 500.000'den fazla film ve programa erişin, müzik çalın ve akıllı cihazınızdan TV'nize kolayca içerik aktarın. En çok kullandığınız uygulamaları kolayca Philips Android TV'nizin ana ekranına ekleyin.

      Philips Android TV

      Uçsuz bucaksız içerik dünyası


      Tüm platformlarda. Daima en iyi görüntü kalitesini sunar. Philips Smart TV'niz hangi HDR formatından işlenmiş olursa olsun her içeriği gösterebilir ve düşük kaliteli görüntüleri kaliteli hale getirerek net görünmesini sağlar.
      Netflix
      Youtube
      Rakuten TV
      Disney+
      Amazon Prime
      Netflix
      Youtube
      Rakuten TV
      Disney+
      Amazon Prime
      Netflix ile Smart TV

      Netflix


      Herkesin dilinde olan programlar ve filmler. Uzaktan kumandadaki özel düğme sizi doğrudan Netflix'e götürür. 
      YouTube ile Smart TV

      Youtube


      Philips Android TV'nizde tüm dünyanın izlediği içerikleri daha iyi görüntü kalitesiyle seyredin.
      Rakuten TV ile Smart TV

      Rakuten TV


      Sanat filmlerinden gişe filmlerine. Uzaktan kumandanızdaki Rakuten TV düğmesiyle dilediğiniz 4K UHD filmlerin keyfini çıkarın.
      Disney+ ile Smart TV

      Disney+


      Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in efsanevi ve özel içeriklerini keşfedin.*
      Amazon Prime ile Smart TV

      Amazon Prime


      Kusursuz HDR kalitesinde Amazon Prime Video'nun tadını çıkarın. Amazon Orijinal içeriklerini, popüler filmleri, TV programlarını ve daha fazlasını izleyin.*

      Bağlan ve keyfini çıkar

      Sesli asistandan çoklu oda sesine 
      Play-Fi
      DTS Play-Fi
      DTS Play-Fi özellikli Philips Smart TV

      Play-Fi

       

      Philips TV'nizi kablosuz çoklu oda ses sisteminizin merkezine koyun. Her odada bulunan uyumlu hoparlörlere bağlanın. 

      Play-Fi özellikli Philips Smart TV
      Play-fi hakkında daha fazla bilgi edinin
      Sesli Asistan
      Sesli Asistan
      Sesli Kontrol özellikli Philips Smart TV: Hey Google ve Amazon Alexa

      Sesli kontrol

       

      Filmler bulmak, sorularınıza cevap almak veya akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek mi istiyorsunuz? TV'nize söyleyin sizin için yapsın.*

      Google Asistan ile Philips Smart TV
      Philips Smart TV - Amazon Alexa ile çalışır
      Philips Smart TV - Amazon Alexa ile çalışır
      Philips Smart TV - Amazon Alexa ile çalışır
      Chromecast
      Chromecast
      ChromeCast özellikli Philips Smart TV

      Dahili Chromecast™


      Fotoğraf, müzik ve çok daha fazlasını doğrudan akıllı telefonunuzdan Philips Smart TV'nize aktarın.
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      * Disney+ üyeliği gerekmektedir. https://www.disneyplus.com © 2020 adresindeki ve Disney bağlı kuruluşlarının koşullarına tabidir. 

      * Amazon Prime belirli dillerde ve ülkelerde mevcuttur.

      * Google Assistant Android O (8) veya daha yüksek versiyonlara sahip Philips Android TV lerde bulunmaktadır. Google Assistant seçili dillerde ve ülkelerde mevcuttur. Desteklenen diller ve ülkeler ile ilgili güncel bilgi için müşteri hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

      * Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

       

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      Philips Ambilight TV'ler

      Ambilight

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