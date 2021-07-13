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    Philips Wet Vacuum Cleaner ürünüm ile sert zeminleri nasıl temizlerim?

    Philips Wet Vacuum Cleaner ürününüz; bir su haznesi, bir adet ıslatma şeridi ve iki adet mikrofiber temizleme pediyle birlikte gelir. Başlığa takılı bu aksesuarlarla sert zeminleri paspaslayabilirsiniz. 

    Philips Aqua modelimle nasıl paspas işlemi yapabilirim?

    Philips Aqua modelinizle sert zeminleri paspaslamak için aşağıdaki adımları izleyin:
     
    1. Hazneyi suyla doldurun ve isterseniz birkaç damla zemin temizleyici ekleyin.
    2. Temizleme pedini yere koyun ve su haznesini üste koyun. Başlığı cırtcırt ile hizalayın. Başlığı su haznesine takın.
    3. Cihazınızı açın. Artık süpürme ve paspas işlerini aynı anda yapabilirsiniz.
    4. Daha zorlu alanlarda daha fazla sıvı eklemek için Aqua Boost pedalını kullanın. Philips 8000 serisi XC8347 ve XC8349 modelleri için not: Gerekli su miktarı otomatik olarak düzenlendiği için bu cihazlarda pedal yoktur.
    5. İşiniz bitti mi? Su haznesini başlıktan ayırın. Pedi su haznesinden ayırın, su haznesini boşaltın ve kurumaya bırakın. Pedi musluk suyu altında veya çamaşır makinesinde (maks. 60°C) yıkayabilirsiniz. 
    Philips Cordless Vacuum 5000 Serisini kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın ve Philips Cordless Vacuum 8000 Serisi için buraya tıklayın

    Su haznesinde ılık su kullanabilir miyim?

    Evet, su haznesine ılık veya soğuk su koyabilirsiniz. Saf su kullanmanız gerekmez. Normal musluk suyu kullanabilirsiniz. 

    Herhangi bir zemin temizleyici kullanabilir miyim?

    Sıvı zemin temizleyici kullanmak istiyorsanız az köpüren veya köpürmeyen bir çeşit kullandığınızdan emin olun. Su haznesinin kapasitesi 200 ml olduğundan suya sadece birkaç damla sıvı zemin temizleyici eklemelisiniz.

    Kirli su haznesini nasıl temizlerim?

    Su haznesini uygun şekilde temizlemek için bir ölçek sirke ve üç ölçek suyu karıştırın. Su haznesini sallayın ve hazneyi suya dayanıklı bir yüzeye koyup gece boyunca bekletin. Su haznesini boşaltın, temiz suyla iyice durulayın. Artık tekrar kullanıma hazırdır.

    Su haznesini ne sıklıkla temizlemeliyim?

    Kullandıktan sonra su haznesini mutlaka boşaltın. Kalan zemin temizleyiciyi çıkarmak için hazneyi temiz suyla doldurun, kapağı kapatın, hazneyi iyice çalkalayın ve tekrar boşaltın. Su haznesini iyice temizlemek için ayda en az bir kez sirke eklemenizi öneririz. 

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8147/01 .

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      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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