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    S5585/35 Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi
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    Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

    S5585/35

    Philips temizlik istasyonumun kartuşunu ne zaman değiştirmeliyim?

    SmartClean (Resim 1) veya Quick Clean Pod (Resim 2) gibi bir Philips Tıraş Makinesi Temizleme sisteminiz varsa temizleme kartuşunu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz.

    Temizleme kartuşu ne zaman değiştirilmeli?

    Temizlik istasyonu uyarı verdiğinde veya temizleme sisteminizin temizleme performansından artık memnun olmadığınızda Philips Tıraş Makinesi Temizleme sisteminizin temizleme kartuşunu değiştirmenizi öneririz.

    SmartClean sistemi için cihaz üzerinde turuncu renkte yanıp sönen bir ok sembolü göreceksiniz. Quick Clean Pod'da küçük pencere şeklinde bir simge görünecektir (resme bakın). 

    Temizleme sistemini haftalık olarak kullanıyorsanız kartuştaki temizleme sıvısı üç ay boyunca yeterli olacaktır. Daha sık kullanıyorsanız kartuşun çok daha erken, muhtemelen bir ay içinde değiştirilmesi gerekir.

    Philips Temizleme kartuşunun içinde bu cihaz için tasarlanan özel bir temizleme sıvısı bulunur. Lütfen kartuşu başka bir temizleme solüsyonu ile doldurmaya çalışmayın. Bu, cihazınıza zarar verebilir.

    Philips Temizlik sisteminizin yedek kartuşlarını satın almak için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin.
     

    Smart Clean Sisteminde temizleme kartuşunu değiştirme

    Philips SmartClean kartuşları değiştirmek için lütfen aşağıdaki basit adımları uygulayın:

    1. SmartClean sisteminin alt kısmındaki küçük bölmeyi çekerek çıkarın.
    2. SmartClean kartuşunu çıkarıp atın. 
    3. Yeni kartuşun üst kısmındaki muhafazayı çıkararak kartuşu yuvasına yerleştirin.

    SmartClean sisteminizi Philips Tıraş Makineniz ile kullanmaya başlayabilirsiniz. 

    Quick Clean Pod'da temizleme kartuşunu değiştirme

    1. Philips Quick Clean Pod'un üst kısmını çevirerek çıkarın.
    2. Philips Quick Clean Pod Kartuşunun kapağını çevirerek çıkarın.
    3. Sızdırmazlık elemanının ucunu kaldırın ve köşesinden tutup çekerek sızdırmazlık elemanını Philips Quick Clean Pod kartuşundan çıkarın.
    4. Philips Quick Clean Pod kartuşunun tutma yerindeki küçük yuvarlak parçaya basarak tutma yerindeki yaylı kancayı kırın.
    5. Philips Quick Clean Pod Kartuşunu Philips Quick Clean Pod'a yerleştirin.

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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