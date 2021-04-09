Temizleme kartuşu ne zaman değiştirilmeli?

Temizlik istasyonu uyarı verdiğinde veya temizleme sisteminizin temizleme performansından artık memnun olmadığınızda Philips Tıraş Makinesi Temizleme sisteminizin temizleme kartuşunu değiştirmenizi öneririz.



SmartClean sistemi için cihaz üzerinde turuncu renkte yanıp sönen bir ok sembolü göreceksiniz. Quick Clean Pod'da küçük pencere şeklinde bir simge görünecektir (resme bakın).



Temizleme sistemini haftalık olarak kullanıyorsanız kartuştaki temizleme sıvısı üç ay boyunca yeterli olacaktır. Daha sık kullanıyorsanız kartuşun çok daha erken, muhtemelen bir ay içinde değiştirilmesi gerekir.



Philips Temizleme kartuşunun içinde bu cihaz için tasarlanan özel bir temizleme sıvısı bulunur. Lütfen kartuşu başka bir temizleme solüsyonu ile doldurmaya çalışmayın. Bu, cihazınıza zarar verebilir.



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