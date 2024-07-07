Bu makale, aşağıda gösterilen Philips Avent göğüs pompaları ile ilgilidir.



Philips Avent manuel göğüs pompanızı birleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.



Not: Kullanmadan önce göğüs pompasının anne sütüyle temas edecek tüm parçalarını temizleyip dezenfekte ettiğinizden emin olun.