Bu makale, aşağıda gösterilen Philips Avent göğüs pompaları ile ilgilidir.
Philips Avent manuel göğüs pompanızı birleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Not: Kullanmadan önce göğüs pompasının anne sütüyle temas edecek tüm parçalarını temizleyip dezenfekte ettiğinizden emin olun.
Philips Avent manuel göğüs pompasını nasıl birleştirebilirim?
Yayınlandı 7 Temmuz 2024
Manuel göğüs pompasının birleştirilmesi
- Valfi (beyaz), pompa gövdesinin içine alttan yerleştirin. Valfi mümkün olduğu kadar ileri itin (Şekil 1).
- Pompa gövdesini biberona sıkıca oturuncaya kadar saat yönünde çevirin (Şekil 2).
- Gövdeyi silikon diyaframa takın. Gövdenin sonuna kadar itildiğinden emin olun (Şekil 3).
- Silikon diyaframı üstten pompa gövdesinin içine yerleştirin. Mükemmel sızdırmazlığın sağlanması için parmaklarınızla bastırarak ağız çevresine sıkı bir şekilde yerleştiğinden emin olun (Şekil 4).
- Cihaz sapındaki deliği gövdenin ucu üzerinden asarak cihaz sapını gövdeyle diyaframa takın. Yerine oturma sesini duyuncaya kadar cihazın gövdesini pompa gövdesinin üzerine bastırın (Şekil 5).
- Yastığı pompanın gövdesine yerleştirin ve ağız çevresinin pompa gövdesini tam olarak kapladığından emin olun. Yastığın iç kısmını okla gösterilen çizgiye denk gelecek şekilde huninin içine doğru itin ve yastığın kenarlarının pompa gövdesinin çevresine düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun (Şekil 6). Sadece Essential manuel göğüs pompası SCF417 için: İçeride kalan havayı çıkarmak için yapraklar arasına bastırın.