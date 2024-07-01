Aşağıdaki metin işe yaramazsa ve Sonicare ürününüzle ilgili sorunlar yaşıyorsanız garanti kapsamında değişim talep etmenizi öneririz. Garanti kapsamında değişim işlemi başlatmak için lütfen bu bağlantıya tıklayın.

Power Flosser'ınız haftada bir kez temizlenmelidir. Modelinize bağlı olarak lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.