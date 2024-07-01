Philips Sonicare Power Flosser cihazımı nasıl temizlerim?
Yayınlandı 01 Temmuz 2024
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Power Flosser'ınız haftada bir kez temizlenmelidir. Modelinize bağlı olarak lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.
Kablosuz Power Flosser
Uyarı: Şarj kablosu ve adaptör takılıyken Kablosuz Power Flosser cihazınızı temizlemeyin. Temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve şarj bağlantı noktası kapağını kapatın.
Hazneyi hafifçe saat yönünde çevirerek Power Flosser'dan çıkarıp temizleyin. Ilık su ve yumuşak sabunla elde yıkayın veya bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin.
Cihazın sapını yumuşak bir bez ve yumuşak sabunla silerek temizleyin.
Başlıkları saptan çıkarıp ucunu ılık su altında yıkayarak düzenli olarak temizleyin. Birkaç ayda bir veya başlığınız tıkanırsa 2 ölçü su ve 1 ölçü sirke içeren bir kapta 5 dakika bekletin. Başlığı ılık suyla yıkayın.
Dahili bileşenler, hortum ve sap, hazneye ılık su ve 1-2 yemek kaşığı beyaz sirke doldurularak temizlenebilir. Başlığı lavaboya doğrultup Kablosuz Power Flosser'ı açın ve haznedeki solüsyon bitene kadar cihazı çalıştırın. Temiz ve ılık su dolu bir hazne ile işlemi tekrarlayarak cihazı durulayın.
Tezgah Üstü Power Flosser
Hazneyi hafifçe yukarı çekerek üniteden çıkarıp temizleyin. Ilık su ve yumuşak sabunla elde yıkayın veya bulaşık makinesine yerleştirin.
Taban ve sap, yumuşak bir bez ve yumuşak sabunla silinerek temizlenebilir.
Başlıkları saptan çıkarıp ucunu ılık su altında yıkayarak düzenli olarak temizleyin. Birkaç ayda bir veya başlığınız tıkanırsa başlığı 2 ölçek su ve 1 ölçek sirke içeren bir kapta 5 dakika bekletin. Başlığı ılık suyla yıkayın.
Dahili bileşenler, hortum ve sap, hazneye ılık su ve 1-2 yemek kaşığı beyaz sirke doldurularak temizlenebilir. Başlığı lavaboya doğrultup Kablosuz Power Flosser'ı açın ve haznedeki solüsyon bitene kadar cihazı çalıştırın. Temiz ve ılık su dolu bir hazne ile işlemi tekrarlayarak cihazı durulayın.