Philips Burun Kılı Alma Makinemi nasıl kullanırım?

Philips Burun Kılı Alma Makinesi burun, kulak ve kaş kıllarını rahatça düzelten çok işlevli bir cihazdır. Makinenin nasıl kullanılacağını görmek için aşağıdaki videoyu izleyin ve burun kılı alma makinesini nasıl kullanacağınıza dair daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bölümlere bakın.

Burun Kılı Alma Makinesi kesme performansı Burun kılı alma makinelerinde her iki tarafında kesici ünite bulunan modeller gibi koruyucu bir muhafaza bulunur ve bıçakların ciltle doğrudan temas etmemesi sağlanır. Koruyucu muhafaza kısa kılları bırakır. Kesik, batık tüy veya kıl çekme riski olmadan temiz bir görünüm sağlar.



Farklı yönlerde uzayan tüyleri yakalamak için düzeltme başlığını burnunuzda doğru şekilde hareket ettirin. Dönerken oluşabilecek herhangi bir gıdıklanma etkisini azaltmak için makinenin düz tarafını cildinize karşı tutabilirsiniz.



Kaşlarınızı düzeltirken, kaş tarağını her zaman düzeltme başlığına takmanızı öneririz. Bu, kılları istediğiniz uzunlukta düzeltmenizi sağlar.

Burun ve kulak kıllarını düzeltme Bu cihazda burun ve kulak kıllarınızı düzeltmek için aynı kesme ünitesi kullanılabilir.



Düzeltme işleminden önce cihazınızın temiz olduğundan ve burnunuz ve kulağınızda mukus veya kulak kiri bulunmadığından emin olun.



Burun kılı alma makinesini kullandıktan sonra kalan kıllar görmek normaldir. Kıllar, (partiküllerin vücuda girmesine izin vermeyen bir savunma sistemi olarak) güvenli ve rahat bir koruma sağlamaya devam edecekleri şekilde kısaltılır.

Burun kıllarını düzeltme Cihazı açın ve kesici üniteyi burnunuzun içine yerleştirin. Düzeltme başlığını burun deliğinize 5 mm'den fazla sokmayın. Düzeltme başlığını burun deliklerinin içinde yavaşça hareket ettirin. Düzeltme dişlerinin bulunduğu tarafın kıllara temas ettiğinden emin olun. Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.

Kulak kıllarını düzeltme Cihazı açın ve kılları kesmek için düzeltme başlığını kulak kenarı boyunca yavaşça hareket ettirin. Düzeltme dişlerinin bulunduğu tarafın kıllara temas ettiğinden emin olun. Düzeltme başlığını dış kulak kanalına dikkatlice yerleştirin. Düzeltme başlığını kulak kanalınıza 5 mm'den fazla sokmayın. Dış kulak kanalınızdaki tüm istenmeyen kıllardan kurtulmak için düzeltme başlığını hareket ettirin. Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.

Kaş düzeltme aparatı Kaşlarınızı kılların uzama yönüne doğru tarayın. Ürünün kapalı olduğundan emin olun. Kaş tarağını düzeltme başlığına geçirin. Kısa kaş tarağı, kaşı 3 mm uzunluğunda keser. Uzun tarak ise kaşı 5 mm uzunluğunda kesebilir. Cihazınızı açın. Tarağı, kaşın dış ucundan burna doğru kaş üzerinde hareket ettirin (kılların uzama yönünün tersine doğru). Her kullanımdan sonra iyice temizleyin.

Hassas düzeltme aparatı (NT5000 Serisi) Ürününüzde hassas düzeltme başlığı varsa sakalınızı, favorilerinizi ve boyun kıllarınızı şekillendirmek ve korumak için bu başlığı kullanabilirsiniz.



En etkili düzeltme için tarağın düz kısmını cildinize yerleştirin ve hafifçe bastırarak makineyi kılların uzama yönünün tersine doğru yavaşça hareket ettirin.



Not: İlk kez kullanırken, hassas düzeltme başlığını her zaman tarağıyla birlikte kullanın. Daha sonra, bu aparatı tarakla veya taraksız olarak kullanabilirsiniz. Hassas düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda, temas ettiği tüm kılları keseceğini unutmayın.

Detay düzeltme Ürününüzde detay düzeltme başlığı varsa sakalınızı, favorilerinizi ve boyun kıllarınızı şekillendirmek ve korumak için bu başlığı kullanabilirsiniz.

En etkili düzeltme için tarağın düz kısmını cildinize yerleştirin ve hafifçe bastırarak düzelticiyi kılların uzama yönünün tersine doğru yavaşça hareket ettirin.



Detay tarakları aşağıdaki uzunluk ve tasarımlarda gelir:



Detay tarağı M = 3 mm veya 0,12 inç kalan saç uzunluğu

Detay tarağı L = 5 mm veya 0,19 inç kalan saç uzunluğu



Detay tarağını detay düzeltme başlığının önüne doğru kaydırın ve klik sesi duyana kadar tarağı itin.



Not: İlk kullanımda, detay düzeltme başlığını her zaman tarağıyla birlikte kullanın. Daha sonra, bu aparatı tarakla veya taraksız olarak kullanabilirsiniz. Hassas düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda, temas ettiği tüm kılları keseceğini unutmayın.