Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?

Philips Erkek Bakım Setinizin üzerindeki ışık ve simgelerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki yanıtlarımızı okuyun.



Şarj göstergeleri Philips Saç Kesme Makinesi ve Düzeltici modellerinin çoğunda şarj edilmesi gerektiğini veya tamamen şarj olduğunu belirten şarj göstergeleri ve ışıklar bulunur. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak şarj göstergeleri aşağıdaki resimde belirtildiği gibi farklı şekillerde gösterilebilir.

Bazı düzeltme cihazlarında şarj göstergesi mevcut değildir. Bu durumda cihazın şarj cihazı üzerinde bir ışık olup olmadığını kontrol edin. Bu ışık, şarj cihazı bir güç kaynağına bağlı olduğunda yanar. Bu ürünler için kullanım kılavuzunda belirtilen şarj süresine uyun.

Seyahat kilidi Bazı bakım cihazları, seyahat sırasında bakım setinizin yanlışlıkla açılmasını önlemeye yönelik bir seyahat kilidi fonksiyonuna sahiptir.

Seyahat kilidini etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Kilit simgesi, cihazın kilitlendiğini göstermek için kısa bir süre yanıp söner. Açmaya çalıştığınızda cihaz çalışmaz, seyahat kilidi simgesi yanıp sönerek işlevi devre dışı bırakmanız gerektiğini belirtir.

Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için güç düğmesini 3 saniye boyunca tekrar basılı tutabilirsiniz. Simge kısa bir süre yanıp söner, ardından bakım seti açılır.





Turbo modu Bazı Philips Saç Kesme Makineleri ve Çoklu Bakım Setleri Turbo Moduna sahiptir. Bu özellik, genellikle cihazın üzerinde T şeklinde bir simgeyle belirtilir. Cihazınızda ekstra güce ihtiyaç duyduğunuzda bu düğmeye basın. Bu özellik, çok kalın telli saçları düzeltirken yararlı olabilir.



Sessiz mod Bazı Philips Saç Kesme Makinelerinin üzerinde bebek simgesi bulunur. Bu simge, çocuğunuzun saçını düzeltirken kullanabileceğiniz sessiz mod özelliğini gösterir. Bu özellik, makineden gelen sesi azaltır ve çocuğunuzun saçını keserken sakin kalmasına yardımcı olur.

