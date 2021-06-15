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    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?

    Philips Erkek Bakım Setinizin üzerindeki ışık ve simgelerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki yanıtlarımızı okuyun.
     

    Şarj göstergeleri

    Philips Saç Kesme Makinesi ve Düzeltici modellerinin çoğunda şarj edilmesi gerektiğini veya tamamen şarj olduğunu belirten şarj göstergeleri ve ışıklar bulunur. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak şarj göstergeleri aşağıdaki resimde belirtildiği gibi farklı şekillerde gösterilebilir.
    Bazı düzeltme cihazlarında şarj göstergesi mevcut değildir. Bu durumda cihazın şarj cihazı üzerinde bir ışık olup olmadığını kontrol edin. Bu ışık, şarj cihazı bir güç kaynağına bağlı olduğunda yanar. Bu ürünler için kullanım kılavuzunda belirtilen şarj süresine uyun.

    Philips Bakım Seti şarj göstergeleri

    Seyahat kilidi

    Bazı bakım cihazları, seyahat sırasında bakım setinizin yanlışlıkla açılmasını önlemeye yönelik bir seyahat kilidi fonksiyonuna sahiptir.
    Seyahat kilidini etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Kilit simgesi, cihazın kilitlendiğini göstermek için kısa bir süre yanıp söner. Açmaya çalıştığınızda cihaz çalışmaz, seyahat kilidi simgesi yanıp sönerek işlevi devre dışı bırakmanız gerektiğini belirtir. 
    Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için güç düğmesini 3 saniye boyunca tekrar basılı tutabilirsiniz. Simge kısa bir süre yanıp söner, ardından bakım seti açılır. 

     
    Philips Bakım Seti seyahat kilidi

    Turbo modu

    Bazı Philips Saç Kesme Makineleri ve Çoklu Bakım Setleri Turbo Moduna sahiptir. Bu özellik, genellikle cihazın üzerinde T şeklinde bir simgeyle belirtilir. Cihazınızda ekstra güce ihtiyaç duyduğunuzda bu düğmeye basın. Bu özellik, çok kalın telli saçları düzeltirken yararlı olabilir.
     
    Philips Bakım Seti Turbo Modu

    Sessiz mod

    Bazı Philips Saç Kesme Makinelerinin üzerinde bebek simgesi bulunur. Bu simge, çocuğunuzun saçını düzeltirken kullanabileceğiniz sessiz mod özelliğini gösterir. Bu özellik, makineden gelen sesi azaltır ve çocuğunuzun saçını keserken sakin kalmasına yardımcı olur.
     
    Philips Bakım Seti Sessiz Modu

    Yağ hatırlatıcı

    Bakım cihazınızda yanıp sönen bir yağ damlası simgesi görürseniz bakım setinizi yağlamanız gerekir. Bakım setinizi düzenli olarak temizlemeniz ve birlikte verilen yağı veya dikiş makinesi yağı kullanarak yağlamanız gerekmektedir. 
    Sahip olduğunuz bakım setine bağlı olarak cihaz üzerinde bulunan veya yanıp sönen simgeler görebilirsiniz. Modelinize özel ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun veya bizimle iletişime geçin.

    En yeni Philips Prestige Sakal Düzelticiyi benzersiz yerleşik tarakla nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin. Model türüne bağlı olarak tıraş makinesinin özelliklerinin değişeceğini unutmayın.
    Philips Bakım Seti yağ hatırlatıcı
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    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , MG7736/15 , HC5630/15 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG7730/15 , MG5740/15 , BG105/10 , QG410/15 , QG3337/15 , BG105/11 , QG3329/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3330/15 , QT4090/15 , QT4045/70 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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