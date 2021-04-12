Philips elektrikli süpürgenizin filtrelerini nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki satırlara göz atın.
Philips elektrikli süpürge filtresi nasıl temizlenir?
Torbalı elektrikli süpürgenin filtresini temizleme
Philips Elektrikli Süpürgeniz torbalı bir model ise filtreler için aşağıdaki temizleme ipuçlarını göz önünde bulundurmanız gerekir:
• Motor koruma filtresi:
Motor koruma filtresi toz torbasının arkasındadır. Motor koruma filtresine erişmek için toz torbasıyla birlikte toz torbası tutucusunu çıkarın.
Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.
• Egzoz filtresi:
Egzoz filtresi Philips elektrikli süpürgenin arka kısmında (veya bazı modellerde alt kısımda), çıkarılabilir ızgaranın arkasındadır.
Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.
Torbasız elektrikli süpürgenin filtresini temizleme
Filtre, iki farklı parçadan oluşur: A) kıvrımlı parça (HEPA/EPA veya alerji filtresi adı verilir) ve B) köpük parça:
A) Kıvrımlı parça (EPA/HEPA veya alerji filtresi) yıkanamaz. Bu parçayı bir çöp kutusuna boşaltarak veya fırçalayarak temizleyebilirsiniz.
B) Köpük parça, suyla yıkanabilir. Elektrikli süpürgeye tekrar takılmadan önce tamamen kuruması gerekir.
Philips SpeedPro Max kablosuz elektrikli süpürgenin filtresini temizleme
Filtre, iki farklı parçadan oluşur: A) normal filtre ve B) köpük filtre.
A) Normal filtre yıkanamaz. Bu parçayı bir çöp kutusuna boşaltarak temizleyebilirsiniz.
B) Köpük parça, suyla yıkanabilir. Elektrikli süpürgeye tekrar takılmadan önce tamamen kuruması gerekir