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    FC8202/01 Torbalı elektrikli süpürge
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8202/01

    Philips elektrikli süpürge filtresi nasıl temizlenir?

    Philips elektrikli süpürgenizin filtrelerini nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki satırlara göz atın.

    Torbalı elektrikli süpürgenin filtresini temizleme

    Philips Elektrikli Süpürgeniz torbalı bir model ise filtreler için aşağıdaki temizleme ipuçlarını göz önünde bulundurmanız gerekir:

    • Motor koruma filtresi:
    Motor koruma filtresi toz torbasının arkasındadır. Motor koruma filtresine erişmek için toz torbasıyla birlikte toz torbası tutucusunu çıkarın.
    Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.

    • Egzoz filtresi:
    Egzoz filtresi Philips elektrikli süpürgenin arka kısmında (veya bazı modellerde alt kısımda), çıkarılabilir ızgaranın arkasındadır.
    Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.

    Torbalı Philips Elektrikli Süpürgenin filtrelerini temizleme

    Torbasız elektrikli süpürgenin filtresini temizleme

    Philips Elektrikli Süpürgeniz torbasız bir modelse motor koruma filtresini temizleme talimatları için burayı okuyun: Motor koruma filtresi genellikle toz bölmesinin içinde veya arkasındadır. Bazı örnekler için lütfen aşağıdaki resimlere göz atın. 

    Filtre, iki farklı parçadan oluşur: A) kıvrımlı parça (HEPA/EPA veya alerji filtresi adı verilir) ve B) köpük parça:
    A) Kıvrımlı parça (EPA/HEPA veya alerji filtresi) yıkanamaz. Bu parçayı bir çöp kutusuna boşaltarak veya fırçalayarak temizleyebilirsiniz.
    B) Köpük parça, suyla yıkanabilir. Elektrikli süpürgeye tekrar takılmadan önce tamamen kuruması gerekir.
    Torbasız Philips Elektrikli Süpürgenin filtrelerini temizleme
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    Philips SpeedPro Max kablosuz elektrikli süpürgenin filtresini temizleme

    Philips elektrikli süpürgeniz SpeedPro Max ise motor koruma filtresini temizleme talimatları için burayı okuyun: Motor koruma filtresi, toz bölmesinin altındadır. Bazı örnekler için lütfen aşağıdaki resimlere göz atın. 

    Filtre, iki farklı parçadan oluşur: A) normal filtre ve B) köpük filtre.
    A) Normal filtre yıkanamaz. Bu parçayı bir çöp kutusuna boşaltarak temizleyebilirsiniz.
    B) Köpük parça, suyla yıkanabilir. Elektrikli süpürgeye tekrar takılmadan önce tamamen kuruması gerekir
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürgenin filtresini temizleme
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    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: FC8202/01 , FC9067/01 , FC9066/01 , FC9064/01 , FC9062/03 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8608/05 , FC8608/04 , FC8608/03 , FC8608/02 , FC8608/01 , FC8607/01 , FC8606/03 , FC8606/02 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8601/04 , FC8601/03 , FC8601/02 , FC8600/01 , FC8254/01 , XD3110/09 , FC9330/09 , XC8043/01 , FC6724/01 , XB9125/07 , XB9185/07 , XB9155/07 , XB9145/07 , XC7043/01 , FC9750/07 , FC9751/07 , FC9926/07 , FC8781/07 , FC8785/07 , FC9929/07 , FC9928/07 , FC6823/01 , FC9331/07 , FC9332/07 , FC9932/07 , FC8955/09 , FC9532/09 , FC8670/01 , FC9323/07 , FC9919/07 , FC8371/09 , FC8085/61 , FC8770/91 , FC8632/02 , FC8458/91 , FC8478/91 , FC9712/01 , FC8721/09 , FC9721/09 , FC9521/09 , FC8727/09 , FC8726/09 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC6162/02 , FC8632/01 , FC9238/01 , FC8657/01 , FC8633/01 , FC8470/01 , FC8631/01 , FC9182/01 , FC9194/01 , FC9192/01 , FC9190/01 , FC8769/01 , FC8950/01 , FC6140/01 , FC6161/04 , FC6161/03 , FC6148/01 , FC6142/01 , FC8450/01 , FC8760/01 , FC8455/01 , FC8454/61 , FC8452/61 , FC8452/01 , FC8450/61 , FC9170/07 , FC8147/01 , FC8148/01 , FC9195/01 , FC8454/01 , FC8766/01 , FC8761/01 , FC8732/01 , FC9062/01 , FC9071/01 , FC9205/01 , FC9225/01 , FC9302/02 , FC9310/01 , FC8136/01 , FC8280/01 , FC9081/01 , FC8230/01 , FC8130/01 , FC8142/01 , FC8132/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9302/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC8620/03 , FC9236/03 , FC9222/02 , FC8204/01 , FC8256/01 , FC9264/01 , FC9074/01 , FC8390/02 , FC8738/01 , FC9202/01 , FC9262/01 , FC9256/01 , FC9170/01 , FC9232/01 , FC9210/01 , FC8734/01 , FC8210/01 , FC8260/01 , FC9150/01 , FC6050/03 , FC9222/01 , FC6048/01 , FC9160/01 , FC8602/01 , FC9060/01 , FC9171/01 , FC8712/01 , FC8716/01 , FC8390/01 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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