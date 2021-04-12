• Egzoz filtresi: Egzoz filtresi Philips elektrikli süpürgenin arka kısmında (veya bazı modellerde alt kısımda), çıkarılabilir ızgaranın arkasındadır. Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.

• Motor koruma filtresi: Motor koruma filtresi toz torbasının arkasındadır. Motor koruma filtresine erişmek için toz torbasıyla birlikte toz torbası tutucusunu çıkarın. Bu filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Yıkanamaz.

Philips Elektrikli Süpürgeniz torbalı bir model ise filtreler için aşağıdaki temizleme ipuçlarını göz önünde bulundurmanız gerekir:

Torbasız elektrikli süpürgenin filtresini temizleme

Philips Elektrikli Süpürgeniz torbasız bir modelse motor koruma filtresini temizleme talimatları için burayı okuyun: Motor koruma filtresi genellikle toz bölmesinin içinde veya arkasındadır. Bazı örnekler için lütfen aşağıdaki resimlere göz atın.



Filtre, iki farklı parçadan oluşur: A) kıvrımlı parça (HEPA/EPA veya alerji filtresi adı verilir) ve B) köpük parça:

A) Kıvrımlı parça (EPA/HEPA veya alerji filtresi) yıkanamaz. Bu parçayı bir çöp kutusuna boşaltarak veya fırçalayarak temizleyebilirsiniz.

B) Köpük parça, suyla yıkanabilir. Elektrikli süpürgeye tekrar takılmadan önce tamamen kuruması gerekir.