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    Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemi ne kadar şarj etmeliyim?

    Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin şarjı tamamen tükendiğinde tamamen şarj olması yaklaşık 5 saat sürer.

    Pil dolduğunda Philips Kablosuz Elektrikli süpürgenizi şarjdan çıkarmanız gerekmez. Elektrikli süpürgeyi dilediğiniz kadar şarj edebilirsiniz. Bunun cihaz üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Bu elektrikli süpürgenin içindeki pil türü sürekli şarj edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sürekli şarj işlemi, cihazın kalitesini, dayanıklılığını ve kullanım ömrünü etkilemez.

    Cihazı uzun bir süre (> 1 ay) kullanmayacaksanız lütfen cihazı %50'ye kadar (yarısına kadar) şarj edin ve cihazı saklamadan önce fişini prizden çekin. Pilde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olabileceğinden cihazı boş bir pille saklamanızı önermiyoruz.

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