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    HD9630/90 Premium Airfryer XXL
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    Premium Airfryer XXL

    HD9630/90

    Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?

    Philips Airfryer'ınızda hangi tür pişirme kalıplarının kullanılacağına dair bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki bölüme bakın.

    Philips Airfryer'ınızda kullanılan pişirme kapları veya kalıpları

    Airfryer'da cam, seramik, metal veya silikon malzemeden üretilmiş ve fırında kullanılabilen herhangi bir kabı veya kalıbı kullanabilirsiniz. Ayrıca, küçük kekler, muffin'ler veya küçük gratenler pişirmek için silikon veya kağıt kek kapları ya da kalıpları kullanabilirsiniz.

    Not:

    • Hava akımının dolaşabilmesini sağlamak için pişirme kabını sepetin içine yerleştirdiğinizde sepetin her iki yanında biraz boşluk kalmalıdır.

    • Tepsideki hava akımını keseceği ve yemeğin sadece üstünün ısınmasına yol açacağı için pişirme kabını kesinlikle doğrudan tepsinin üzerine koymayın. Pişirme kabını her zaman sepetin içine koyun.

    • Pişirme kaplarını ya da kalıplarını tutarken daima fırın eldivenleri takın. Pişirme kapları veya kalıpları ile Philips Airfryer sepeti çok sıcak olabilir.

    Philips Airfryer'ınızda kullanılabilen pişirme kaplarının maksimum boyutları şu şekildedir:

    Yuvarlak pişirme kapları veya kalıpları:

    *Airfryer HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x modelleri:
    Maksimum çap 16 cm/6,3 inç veya daha az ve yükseklik 6 cm/2,4 inç.

    • Airfryer HD924x modeli:
      Maksimum çap 19 cm/7,5 inç veya daha az ve yükseklik 7 cm/2,8 inç.

    • Airfryer HD963x, HD965x modelleri:
      Maksimum çap 19,5 cm/7,7 inç veya daha az ve yükseklik 7 cm/2,8 inç.

    Kare pişirme kapları veya kalıpları:

    *Airfryer HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x modelleri:
    Dış kenarların boyutu maksimum 16x16 cm/6,3 x 6,3 inç (U x G) ve yükseklik 6 cm/2,4 inç.

    • Airfryer HD924x modeli:
      Dış kenarların boyutu maksimum 19x19 cm/7,5 x 7,5 inç (U x G) ve yükseklik 7 cm/2,8 inç.

    • Airfryer HD963x, HD965x modelleri:
      Dış kenarların maksimum boyutu 19,5x19,5 cm/7,7 x 7,7 inç (U x G) ve yükseklik 7 cm/2,8 inç.

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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