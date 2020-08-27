Airfryer'da cam, seramik, metal veya silikon malzemeden üretilmiş ve fırında kullanılabilen herhangi bir kabı veya kalıbı kullanabilirsiniz. Ayrıca, küçük kekler, muffin'ler veya küçük gratenler pişirmek için silikon veya kağıt kek kapları ya da kalıpları kullanabilirsiniz.

Not: