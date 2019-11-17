Diğer bıçaklarda olduğu gibi OneBlade'inizin bıçakları da zamanla körelir. Bu durum, kılların daha fazla çekilmesine ve kesme performansının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle bıçakları düzenli olarak değiştirmeniz önemlidir.

Bıçakları her dört ayda bir değiştirmenizi öneririz. Ancak bu durum, kullanıma ve kıl tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Kıllarınız çok kalınsa veya OneBlade'i çok sık kullanıyorsanız bıçakları dört aydan önce değiştirmeniz gerekebilir. Daha az sıklıkta kullanıyorsanız bıçaklar çok daha uzun ömürlü olur.

OneBlade, bıçak aşınma göstergesi ile donatılmıştır. Bu, bıçağı kullandıkça üzerinde yeşil bir işaret göreceğiniz anlamına gelmektedir. Bu işaret, yan kısımlardaki oklarla da belirtilmektedir. Bu işaret tamamen yeşil renge döndüğünde yeni bir bıçak almanız gerektiğini belirtir.

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