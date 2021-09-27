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    Philips narenciye sıkacağım neden iki yöne dönüyor?

    Philips narenciye sıkacağımızın iki yöne de dönebilmesinin sebebini buradan öğrenebilirsiniz.

    Meyvelerinizi en iyi şekilde sıkma

    Dönme yönü, meyvelerinizin en iyi şekilde sıkılmasını sağlayacak şekilde değişir: Diğer yöne dönerek meyvelerdeki tüm hücrelere erişilir ve suyun tamamı çıkarılır.

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