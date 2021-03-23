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    HX3212/01 Philips Sonicare DailyClean 2100 Sonic elektrikli diş fırçası
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare DailyClean 2100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX3212/01

    Sonicare Diş Fırçamla hangi fırça başlığı uyumludur?

    Diş fırçası gövdeniz için hangi Philips Sonicare diş fırçası başlığının doğru seçim olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin.

    Fırça başlığı ve diş fırçası gövdesi rehberi

    İki tür fırça başlığı vardır: Yerine oturtularak takılan ve çevirerek/vidalayarak takılan. Aşağıda, bu iki fırça başlığı türü arasındaki farklar hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
    • Yerine oturtularak takılan fırça başlıkları çoğu yeniden şarj edilebilir Sonicare Diş Fırçası gövdeleriyle uyumludur. Bunlar PowerUp Battery ve Essence modeli hariç tüm Philips Sonicare diş fırçası gövdelerine uygundur.
    • Çevirerek veya vidalayarak takılan fırça başlıkları, orijinal ve standart fırça başlıklarımızdaki diş fırçalarıdır. Bu başlıklar, eski model diş fırçalarıyla uyumludur. 
    Sonicare fırça başlığı tavsiye sayfamıza  bakarak diş fırçası gövdeniz için hangi fırça başlığının uygun olduğunu seçebilirsiniz.
    Philips Sonicare fırça başlığı kılavuzu

    Smart Diş Fırçası başlıkları

    Smart fırça başlıklarını, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi fırça başlığının tabanındaki Smart simgesinden tanıyabilirsiniz.
    Philips Sonicare Smart fırça başlığındaki bir mikroçip, hangi fırça başlığını kullandığınızı DiamondClean Smart'a bildirir. Böylece, örneğin diş eti bakım fırçası takarsanız diş fırçanız bu fırça başlığı için en uygun modu ve yoğunluğu seçer.
    Philips Sonicare Smart Diş Fırçası başlığı

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX3212/01 .

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      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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