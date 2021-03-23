Diş fırçası gövdeniz için hangi Philips Sonicare diş fırçası başlığının doğru seçim olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin.

Diş fırçası gövdeniz için hangi Philips Sonicare diş fırçası başlığının doğru seçim olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin.

bakarak diş fırçası gövdeniz için hangi fırça başlığının uygun olduğunu seçebilirsiniz.

Çevirerek veya vidalayarak takılan fırça başlıkları, orijinal ve standart fırça başlıklarımızdaki diş fırçalarıdır. Bu başlıklar, eski model diş fırçalarıyla uyumludur.

Yerine oturtularak takılan fırça başlıkları çoğu yeniden şarj edilebilir Sonicare Diş Fırçası gövdeleriyle uyumludur. Bunlar PowerUp Battery ve Essence modeli hariç tüm Philips Sonicare diş fırçası gövdelerine uygundur.

İki tür fırça başlığı vardır: Yerine oturtularak takılan ve çevirerek/vidalayarak takılan . Aşağıda, bu iki fırça başlığı türü arasındaki farklar hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Smart Diş Fırçası başlıkları

Smart fırça başlıklarını, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi fırça başlığının tabanındaki Smart simgesinden tanıyabilirsiniz.

Philips Sonicare Smart fırça başlığındaki bir mikroçip, hangi fırça başlığını kullandığınızı DiamondClean Smart'a bildirir. Böylece, örneğin diş eti bakım fırçası takarsanız diş fırçanız bu fırça başlığı için en uygun modu ve yoğunluğu seçer.