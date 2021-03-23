Philips Tıraş Makinenizi nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için sahip olduğunuz tıraş makinesine göre aşağıdaki talimatları izleyin. Tıraş makinenizi temizlemeden önce arkasındaki musluk veya banyo simgesine bakarak cihazın su geçirmediğinden emin olun. Optimum performans için tıraş makinenizi her tıraştan sonra temizlemenizi öneririz. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, ürünün üzerinde temizlenmesi gerektiğini hatırlatan bir bildirim simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Tıraş makinenizin modeline göre temizlik talimatları için kullanım kılavuzuna bakın.

Philips Tıraş Makinenizi nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için sahip olduğunuz tıraş makinesine göre aşağıdaki talimatları izleyin. Tıraş makinenizi temizlemeden önce arkasındaki musluk veya banyo simgesine bakarak cihazın su geçirmediğinden emin olun. Optimum performans için tıraş makinenizi her tıraştan sonra temizlemenizi öneririz. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, ürünün üzerinde temizlenmesi gerektiğini hatırlatan bir bildirim simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Tıraş makinenizin modeline göre temizlik talimatları için kullanım kılavuzuna bakın.

Temizleme talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video şu seriler içindir: S1000, S3000 ve S6000 serisi ve ayrıca üretim tarihi 2020'den sonra olan S5000, S7000 ve S9000 serisine ait bazı yeni tıraş makineleri.

Derinlemesine temizlik için kullanım kılavuzunuzdaki talimatları uygulayın. Temizlik talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video, S7000 ve S9000 serisi içindir (2020 ve sonrasında çıkan modeller dahil değildir, yukarıdaki bölüme bakın).

Tıraş makinenizdeki fazla suyu cihazı dikkatli bir şekilde silkeleyerek çıkarın ve makineyi kurumaya bırakın. Zarar verebileceği için tıraş başlığını havlu veya peçeteyle kurulamayın.

Philips Tıraş Makinelerinin çıkarılabilir aparatlarını temizleme