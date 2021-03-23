Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Ürünler
    S5585/35 Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
    Ürünü görüntüle

    Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

    S5585/35

    Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?

    Philips Tıraş Makinenizi nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için sahip olduğunuz tıraş makinesine göre aşağıdaki talimatları izleyin. Tıraş makinenizi temizlemeden önce arkasındaki musluk veya banyo simgesine bakarak cihazın su geçirmediğinden emin olun.

    Optimum performans için tıraş makinenizi her tıraştan sonra temizlemenizi öneririz. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, ürünün üzerinde temizlenmesi gerektiğini hatırlatan bir bildirim simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz.
    Tıraş makinenizin modeline göre temizlik talimatları için kullanım kılavuzuna bakın.

    Tek dokunuşla açma sistemi bulunan tıraş makineleri

    En yeni Philips Tıraş Makinesi modellerinin bazılarında tek dokunuşla açma sistemi vardır (resme bakın). 

    Bu tıraş makinelerini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
    1. Tıraş makinesini çalıştırın. 
    2. Tıraş ünitesini ılık musluk suyuyla yıkayın.
    3. Tıraş makinesini durdurun. Ayırma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.
    4. Kıl bölmesini ılık musluk suyuyla yıkayın.
    5. Tıraş başlığı tutucusunu ılık musluk suyuyla yıkayın.
    6. Fazla suyu, cihazı dikkatli bir şekilde silkeleyerek çıkarın ve tıraş başlığı tutucusunu kurumaya bırakın.
    7. Tıraş ünitesini kapatın.
    Temizleme talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video şu seriler içindir: S1000, S3000 ve S6000 serisi ve ayrıca üretim tarihi 2020'den sonra olan S5000, S7000 ve S9000 serisine ait bazı yeni tıraş makineleri.
     

    Tek dokunuşla açma sistemi olmayan S7000 ve S9000 Philips Tıraş Makineleri

    Tıraş başlığı tamamen çıkabilen Philips S9000 veya S7000 tıraş makineniz varsa aşağıda belirtilen temizleme talimatlarını izleyin.
    1. Tıraş makinesini açın ve ılık musluk suyunda yıkayın.
    2. Tıraş makinesini kapatın ve tıraş başlığının üst kısmını çıkarın.
    3. Tıraş başlığının üst kısmını akan ılık musluk suyunda en az 30 saniye boyunca yıkayın. Tamamen kuruduğunda, parçayı tıraş başlığına geri takın.
    4. Tıraş makinenizdeki fazla suyu cihazı dikkatli bir şekilde silkeleyerek çıkarın ve makineyi kurumaya bırakın. Zarar verebileceği için tıraş başlığını havlu veya peçeteyle kurulamayın.
    Derinlemesine temizlik için kullanım kılavuzunuzdaki talimatları uygulayın.

    Temizlik talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video, S7000 ve S9000 serisi içindir (2020 ve sonrasında çıkan modeller dahil değildir, yukarıdaki bölüme bakın).

    Çift başlıklı Philips Tıraş Makineleri için temizleme talimatları

    Çift başlıklı Philips Tıraş Makineniz varsa aşağıdaki temizleme talimatlarını izleyin.
    1. Philips Tıraş Makinenizdeki tıraş başlığını çıkarın.
    2. Tıraş başlığını en az 30 saniye boyunca ılık musluk suyu altında yıkayın.
    3. Tıraş başlığındaki fazla suyu cihazı silkeleyerek çıkarın ve başlığı kurumaya bırakın.
    4. Ayırma düğmesine basarak tıraş başlığının üst kısmını açın ve tıraş başlığından çıkarın. Parçayı suda yıkayın ve temizleyip kuruttuktan sonra tıraş başlığına geri takın.
    5. Tıraş başlığı tamamen kuruduğunda, parçayı Philips Tıraş Makinenize geri takın.
    Çift başlıklı Philips Tıraş Makineleri için temizleme talimatları

    Philips Tıraş Makinelerinin çıkarılabilir aparatlarını temizleme

    Bazı Philips Tıraş Makineleri, sakal şekillendirici veya temizleme fırçası gibi çıkarılabilir aparatlara sahiptir. Bu aparatları temiz tutmak önemlidir.

    Bu aparatları tıraş makinenizden çıkarabilir ve ılık suyla yıkayabilirsiniz. Temizlendikten ve kuruduktan sonra tıraş makinenize tekrar takılabilirler.

    Tıraş makinenizle birlikte verilen aparatlar ve bunların nasıl temizleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
    Philips Tıraş Makinelerinin aparatlarını temizleme

    Philips Tıraş Makinesindeki yandan açılan düzelticiyi temizleme

    Tıraş makinenizde yandan açılan bir düzeltici varsa nasıl temizleneceğine ilişkin talimatları burada bulabilirsiniz.
    Tıkanma ve hasarı önlemek için düzelticiyi her kullanımdan sonra temizleyin. 
    1. Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
    2. Yandan açılan düzelticiyi açmak için açma sürgüsünü aşağı doğru itin.
    3. Cihazı çalıştırın ve yandan açılan düzelticiyi ılık suyla yıkayın. 
    4. Temizledikten sonra cihazı durdurun.
    5. Dikkatlice sallayarak fazla sudan arındırın ve yandan açılan düzelticiyi kurumaya bırakın. 
    6. Düzelticiyi kapatın.
    İpucu: Optimum performans için altı ayda bir yandan açılan düzelticinin dişlerini bir damla mineral yağla yağlayın.
    Not: Düzelticinin dişlerini asla bir havlu veya peçeteyle kurulamayın; bu yöntem düzelticinin dişlerine zarar verebilir.

     

    Philips Tıraş Makinesini Philips SmartClean sistemiyle temizleme

    Bazı Philips Tıraş Makineleri, Philips SmartClean sisteminde temizlenebilir. Lütfen tıraş makinenizin SmartClean sisteminde nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki talimatlara bakın.
    1. Tıraş makinesini ılık musluk suyunda yıkayın ve cihazı silkeleyerek fazla suyu çıkarın.
    2. Tıraş makinesini yerleştireceğiniz alanı açmak için Philips SmartClean sisteminizin üst kısmına basın. Tıraş makinenizi SmartClean sistemine bakacak şekilde baş aşağı tutun ve SmartClean tutucuya yerleştirin.
    3. Tıraş makinesini geriye doğru eğin ve SmartClean sisteminin üst kapağını, tıraş makinesinin yerine oturduğunu doğrulayan bir "klik" sesi duyana kadar bastırın.
    4. Temizleme programını başlatmak için SmartClean sisteminin açma/kapama düğmesine basın. SmartClean sisteminizin üzerinde, temizleme programının çalıştığını belirten, yanıp sönen bir temizleme simgesi görürsünüz.
    Philips Tıraş Makinenizin temizleme talimatları hakkında daha fazla sorunuz varsa kullanım kılavuzunuza başvurun veya destek almak için bizi arayın.
    Philips Tıraş Makinesini Philips SmartClean sistemiyle temizleme

    Philips Tıraş Makinesini Quick Clean Pod ile temizleme

    Tıraş makineniz bir Quick Clean Pod ile birlikte geldiyse tıraş makinenizi temizlemek için Quick Clean Pod'u nasıl kullanacağınızı buradan öğrenin. Lütfen yalnızca Quick Clean Pod ile birlikte gelen tıraş makinelerinin bu sistemle uyumlu olduğunu unutmayın.

    Tıraş makinenizin Quick Clean Pod ile uyumlu olup olmadığını hızlıca doğrulamak için tıraş makinenizi ters çevirin. Temizleme hatırlatıcısının (3 nokta) maviye döndüğünü görürseniz bu tıraş makinesini temizlemek için Quick Clean Pod'u kullanabilirsiniz. 

    Quick Clean Pod'u kullanıma hazırlayın ve temizleme kartuşunu içine yerleştirin. 
    1. Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'a baş aşağı yerleştirin. Tıraş makinesi, Philips Quick Clean Pod'da olduğunu otomatik olarak algılar. 
    2. Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini çalıştırın. Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer. Temizleme programı devam ederken temizleme simgesi sürekli olarak yanar ve mavi simge yanıp söner. Temizleme programı, en iyi performansı sunması için arada duraklayacak şekilde tasarlanmıştır. Temizleme programı tamamlandığında tıraş makinesinin gövdesi iki kez titrer. 
    3. Tıraş makinesini kaldırmadan önce Philips Quick Clean Pod'da tamamen kurumaya bırakın. 
    Not: Tıraş makinesini tıraş köpüğü, tıraş jeli veya tıraş öncesi ürünlerle kullanıyorsanız Philips ürününüzü kullanmadan önce tıraş başlıklarını iyice yıkayın. Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'a yerleştirmeden önce daima iyice sallayarak fazla sudan arındırın. 

     

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: S5585/35 , S5587/10 , S1121/41 , S3122/51 , S3120/06 , S3333/54 , S1223/41 , S9721/41 , S9031/12 , S1323/41 , S1030/04 , S9091/44 , S9531/31 , SW5710/47 , SW3700/07 , S1070/04 , S5070/59 , S5420/59 , S738/17 , S5620/41 , S5070/04 , S7710/26 , S7510/41 , S7310/12 , S5420/06 , S5400/06 , S5080/03 , S5070/06 , S728/17 , S5050/06 , S9111/12 , S9711/31 , S9511/41 , S9111/26 , RQ1167/17 , RQ1141/16 , RQ1175/16 , RQ1155/16 , RQ1151/16 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1250/16 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sorun giderme

    Sızıntı (1)
    Cihaz (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)

    Ürün numarasına göre arayın.

    Terimleri ara
    Önerilen sonuçlar
      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
      Ürüne bakın
      Kılavuza bakın
      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
      {words} için arama sonuçları ({number} ürün)

      Ülkeniz dışında bulunan {number} adet ürün bulduk; bu yüzden yerel promosyonlar geçerli olmayabilir.

      Ürünleri göster Ürünleri sakla

      1'den fazla ürün bulduk.

      Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.

      Ürün resmi

      Ürün açıklaması

      Model numarası

      Tüm ürünlere dön
      Ürününüzü kaydettirin
      Ürününüzü kaydettirin

      Ürününüzün garanti kapsamını takip edin

      Nakit iadesi, hediyeler ve özel teklifler için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Ürününüzü kaydettirin

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Sıkça Sorulan Sorular
      Şartlar ve koşullar
      İadeler
      Sipariş Takibi