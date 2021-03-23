Philips Tıraş Makinenizi nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için sahip olduğunuz tıraş makinesine göre aşağıdaki talimatları izleyin. Tıraş makinenizi temizlemeden önce arkasındaki musluk veya banyo simgesine bakarak cihazın su geçirmediğinden emin olun.
Optimum performans için tıraş makinenizi her tıraştan sonra temizlemenizi öneririz. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, ürünün üzerinde temizlenmesi gerektiğini hatırlatan bir bildirim simgesinin yanıp söndüğünü görebilirsiniz.
Tıraş makinenizin modeline göre temizlik talimatları için kullanım kılavuzuna bakın.
Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?
Tek dokunuşla açma sistemi bulunan tıraş makineleri
En yeni Philips Tıraş Makinesi modellerinin bazılarında tek dokunuşla açma sistemi vardır (resme bakın).
Bu tıraş makinelerini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Bu tıraş makinelerini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
- Tıraş makinesini çalıştırın.
- Tıraş ünitesini ılık musluk suyuyla yıkayın.
- Tıraş makinesini durdurun. Ayırma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.
- Kıl bölmesini ılık musluk suyuyla yıkayın.
- Tıraş başlığı tutucusunu ılık musluk suyuyla yıkayın.
- Fazla suyu, cihazı dikkatli bir şekilde silkeleyerek çıkarın ve tıraş başlığı tutucusunu kurumaya bırakın.
- Tıraş ünitesini kapatın.
Tek dokunuşla açma sistemi olmayan S7000 ve S9000 Philips Tıraş Makineleri
Tıraş başlığı tamamen çıkabilen Philips S9000 veya S7000 tıraş makineniz varsa aşağıda belirtilen temizleme talimatlarını izleyin.
Temizlik talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video, S7000 ve S9000 serisi içindir (2020 ve sonrasında çıkan modeller dahil değildir, yukarıdaki bölüme bakın).
- Tıraş makinesini açın ve ılık musluk suyunda yıkayın.
- Tıraş makinesini kapatın ve tıraş başlığının üst kısmını çıkarın.
- Tıraş başlığının üst kısmını akan ılık musluk suyunda en az 30 saniye boyunca yıkayın. Tamamen kuruduğunda, parçayı tıraş başlığına geri takın.
- Tıraş makinenizdeki fazla suyu cihazı dikkatli bir şekilde silkeleyerek çıkarın ve makineyi kurumaya bırakın. Zarar verebileceği için tıraş başlığını havlu veya peçeteyle kurulamayın.
Temizlik talimatları için aşağıdaki videoyu izleyin. Bu video, S7000 ve S9000 serisi içindir (2020 ve sonrasında çıkan modeller dahil değildir, yukarıdaki bölüme bakın).
Çift başlıklı Philips Tıraş Makineleri için temizleme talimatları
Çift başlıklı Philips Tıraş Makineniz varsa aşağıdaki temizleme talimatlarını izleyin.
- Philips Tıraş Makinenizdeki tıraş başlığını çıkarın.
- Tıraş başlığını en az 30 saniye boyunca ılık musluk suyu altında yıkayın.
- Tıraş başlığındaki fazla suyu cihazı silkeleyerek çıkarın ve başlığı kurumaya bırakın.
- Ayırma düğmesine basarak tıraş başlığının üst kısmını açın ve tıraş başlığından çıkarın. Parçayı suda yıkayın ve temizleyip kuruttuktan sonra tıraş başlığına geri takın.
- Tıraş başlığı tamamen kuruduğunda, parçayı Philips Tıraş Makinenize geri takın.
Philips Tıraş Makinelerinin çıkarılabilir aparatlarını temizleme
Bazı Philips Tıraş Makineleri, sakal şekillendirici veya temizleme fırçası gibi çıkarılabilir aparatlara sahiptir. Bu aparatları temiz tutmak önemlidir.
Bu aparatları tıraş makinenizden çıkarabilir ve ılık suyla yıkayabilirsiniz. Temizlendikten ve kuruduktan sonra tıraş makinenize tekrar takılabilirler.
Tıraş makinenizle birlikte verilen aparatlar ve bunların nasıl temizleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Bu aparatları tıraş makinenizden çıkarabilir ve ılık suyla yıkayabilirsiniz. Temizlendikten ve kuruduktan sonra tıraş makinenize tekrar takılabilirler.
Tıraş makinenizle birlikte verilen aparatlar ve bunların nasıl temizleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Philips Tıraş Makinesindeki yandan açılan düzelticiyi temizleme
Tıraş makinenizde yandan açılan bir düzeltici varsa nasıl temizleneceğine ilişkin talimatları burada bulabilirsiniz.
Tıkanma ve hasarı önlemek için düzelticiyi her kullanımdan sonra temizleyin.
Not: Düzelticinin dişlerini asla bir havlu veya peçeteyle kurulamayın; bu yöntem düzelticinin dişlerine zarar verebilir.
Tıkanma ve hasarı önlemek için düzelticiyi her kullanımdan sonra temizleyin.
- Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Yandan açılan düzelticiyi açmak için açma sürgüsünü aşağı doğru itin.
- Cihazı çalıştırın ve yandan açılan düzelticiyi ılık suyla yıkayın.
- Temizledikten sonra cihazı durdurun.
- Dikkatlice sallayarak fazla sudan arındırın ve yandan açılan düzelticiyi kurumaya bırakın.
- Düzelticiyi kapatın.
Not: Düzelticinin dişlerini asla bir havlu veya peçeteyle kurulamayın; bu yöntem düzelticinin dişlerine zarar verebilir.
Philips Tıraş Makinesini Philips SmartClean sistemiyle temizleme
Bazı Philips Tıraş Makineleri, Philips SmartClean sisteminde temizlenebilir. Lütfen tıraş makinenizin SmartClean sisteminde nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki talimatlara bakın.
- Tıraş makinesini ılık musluk suyunda yıkayın ve cihazı silkeleyerek fazla suyu çıkarın.
- Tıraş makinesini yerleştireceğiniz alanı açmak için Philips SmartClean sisteminizin üst kısmına basın. Tıraş makinenizi SmartClean sistemine bakacak şekilde baş aşağı tutun ve SmartClean tutucuya yerleştirin.
- Tıraş makinesini geriye doğru eğin ve SmartClean sisteminin üst kapağını, tıraş makinesinin yerine oturduğunu doğrulayan bir "klik" sesi duyana kadar bastırın.
- Temizleme programını başlatmak için SmartClean sisteminin açma/kapama düğmesine basın. SmartClean sisteminizin üzerinde, temizleme programının çalıştığını belirten, yanıp sönen bir temizleme simgesi görürsünüz.
Philips Tıraş Makinesini Quick Clean Pod ile temizleme
Tıraş makineniz bir Quick Clean Pod ile birlikte geldiyse tıraş makinenizi temizlemek için Quick Clean Pod'u nasıl kullanacağınızı buradan öğrenin. Lütfen yalnızca Quick Clean Pod ile birlikte gelen tıraş makinelerinin bu sistemle uyumlu olduğunu unutmayın.
Tıraş makinenizin Quick Clean Pod ile uyumlu olup olmadığını hızlıca doğrulamak için tıraş makinenizi ters çevirin. Temizleme hatırlatıcısının (3 nokta) maviye döndüğünü görürseniz bu tıraş makinesini temizlemek için Quick Clean Pod'u kullanabilirsiniz.
Quick Clean Pod'u kullanıma hazırlayın ve temizleme kartuşunu içine yerleştirin.
Tıraş makinenizin Quick Clean Pod ile uyumlu olup olmadığını hızlıca doğrulamak için tıraş makinenizi ters çevirin. Temizleme hatırlatıcısının (3 nokta) maviye döndüğünü görürseniz bu tıraş makinesini temizlemek için Quick Clean Pod'u kullanabilirsiniz.
Quick Clean Pod'u kullanıma hazırlayın ve temizleme kartuşunu içine yerleştirin.
- Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'a baş aşağı yerleştirin. Tıraş makinesi, Philips Quick Clean Pod'da olduğunu otomatik olarak algılar.
- Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini çalıştırın. Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer. Temizleme programı devam ederken temizleme simgesi sürekli olarak yanar ve mavi simge yanıp söner. Temizleme programı, en iyi performansı sunması için arada duraklayacak şekilde tasarlanmıştır. Temizleme programı tamamlandığında tıraş makinesinin gövdesi iki kez titrer.
- Tıraş makinesini kaldırmadan önce Philips Quick Clean Pod'da tamamen kurumaya bırakın.