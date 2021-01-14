Philips Tıraş Makineniz, özelleştirilmiş bir dahili pil ile birlikte gelir. Pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın.



Tıraş makinenizi şarj ederken sorun yaşıyorsanız makalemizi okuyun: Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor veya daha fazla yardım almak için bize ulaşın.