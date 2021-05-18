Philips Tıraş Makinemdeki simgeler ne anlama geliyor?
Şarj ışıkları
Bazı tıraş makinelerinde üç dikey çubuk görebilirsiniz.
Bu tıraş makinelerinde pilin şarjı bitmek üzereyken gösterge turuncu renkte yanıp söner. Tıraş makinenizin modeline göre bu gösterge şarj etme sırasında beyaz, yeşil veya mavi renkte yanabilir.
Bazı modellerde şarj göstergesi olarak üç yatay çubuk görebilirsiniz.
Bu tıraş makinelerinde, çubuklar pil seviyesini gösterecek şekilde yanar. En alttaki çubuk turuncu renkte yanıp sönüyorsa bu, pilin şarjının bitmek üzere olduğunu gösterir.
Tıraş makineniz tamamen şarj olduğunda ışık 15 veya 30 dakika boyunca yanar ve ardından enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.
Kullanmak için prizden çıkarın
Ünlem işareti
- Tıkanmış tıraş başlıkları: Bir musluk ve tıraş başlığı simgesi ile ünlem işareti görürseniz bu, tıraş başlıkları kirli veya hasarlı olduğu için tıraş makinenizin motorunun artık çalışamayacağı anlamına gelir. Bu durumda, tıraş başlıklarını temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir.
- Aşırı ısınma: Tıraş makineniz, fazla şarj nedeniyle aşırı ısınabilir. Bu durumda tıraş makinesi otomatik olarak kapanır. Makineyi birkaç dakika soğumaya bırakın ve tekrar açmayı deneyin.
- Şarj pedinin üzerinde metal nesne: Qi pedinizin üzerinde yanıp sönen bir ünlem işareti görüyorsanız bu, pedin üzerinde metal bir nesne olduğu anlamına gelir. Bu durum, Qi pedin otomatik olarak kapanmasına neden olacaktır. Nesneyi kaldırın ve 5 dakika sonra şarj pedini yeniden başlatın.
Temizleme hatırlatıcısı
Seyahat kilidi
Seyahat kilidini etkinleştirmek için tıraş makinenizin açma/kapama düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde, tıraş makinenizde bir kilit simgesi yanıp söner.
Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için tıraş makinenizin açma/kapama düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Kilit simgesi, tıraş makinesinin yeniden kullanıma hazır olduğunu belirtmek için önce yanıp söner ve ardından kesintisiz olarak yanar.
Tıraş başlıklarının değiştirilmesi
Çoğu tıraş makinesi modelinde tıraş başlıklarının iki yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tıraş makinenizin tıraş başlıklarını nasıl değiştireceğiniz hakkında talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurun.
Not: Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutarak tıraş makinesini sıfırlamanız gerekir.
Banyo ve musluk simgesi
Philips Tıraş Makinenizin arka kısmındaki musluk simgesi tıraş makinenizin yıkanabilir olduğunu ve suyla temizlenebileceğini belirtir. Ancak bu, cihazı duşta veya banyoda kullanabileceğiniz anlamına gelmez.
Üzeri çizili musluk simgesi, tıraş makinenizin yıkanamayacağını ve su kullanılmadan temizlenmesi gerektiğini belirtir.
Bildirim simgesi
Hassas tıraş simgesi
Not: Philips Tıraş Makinenizdeki simgelerin model türüne göre değişiklik gösterdiğini unutmayın. Tıraş makinenizdeki simgeler ve gösterge ışıklarını genel olarak incelemek için kullanım kılavuzuna başvurun.
Hareket Geri Bildirimi
Tıraş işlemini tamamladığınızda, tıraş makinesinin gövdesinden geri bildirim alırsınız. Hareket geri bildirim simgesi çeşitli renklerde yanar ve size tıraşınız hakkında geri bildirim verir.
- Doğru hareketlerle (dairesel hareketler) tıraş olurken, hareket geri bildirim simgesi yeşil renkte yanar.
- Tıraş hareketlerinizi iyileştirmeniz gerekiyorsa hareket geri bildirim simgesi turuncu renkte yanar.
Musluk Simgesi
Tıraş makinenizi kapattığınızda temizleme hatırlatıcısı olarak musluk simgesi yanıp sönmeye başlar.
3 Damla
En yeni tıraş makinesi modellerinin çoğunda, temizleme hatırlatıcısı olarak mavi muz şeklindeki bir simgenin altında 3 su damlası görürsünüz.
Tıraş makinesini durdurduğunuzda, üç damla simgesi tıraş makinesini Quick Clean Pod'da temizlemenizi hatırlatmak için yanıp sönmeye başlar.
Bu ışıklar sürekli yanıyorsa temizleme programı devam ediyor demektir.
Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'dan çıkardığınızda veya temizleme programı sırasında açma/kapama düğmesine bastığınızda 3 damla simgesi hızla yanıp sönmeye başlarsa temizleme işlemi tamamlanmadan yarıda kesilmiş demektir.
Temizleme programına devam etmek için tıraş makinesini 4 saniye içinde temizleme bölmesine geri yerleştirin. Bu süreyi aştıysanız tıraş makinesinin açma/kapama düğmesine tekrar basarak temizleme programını yeniden başlatmanız gerekir.
Muz Şeklinde Simge
Üç damla ile birlikte üst kısmındaki mavi muz şeklindeki simge temizlik işlemi sırasında yanıp sönmeye başlar.
Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'dan çıkarırsanız veya temizleme programı sırasında açma/kapama düğmesine basarsanız ve simge hızla yanıp sönmeye başlarsa temizleme işlemi tamamlanmadan yarıda kesilmiş demektir.
Temizleme programına devam etmek için tıraş makinesini 4 saniye içinde temizleme bölmesine geri yerleştirin. Bu süreyi aştıysanız tıraş makinesinin açma/kapama düğmesine tekrar basarak temizleme programını yeniden başlatmanız gerekir.
SkinIQ
Tıraş makinenizde SkinIQ simgesi görüyorsanız bu cihaz, sakal yoğunluğunuzu ve tıraş tekniğinizi akıllı bir şekilde algılayan SkinIQ teknolojisine sahip demektir.
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