Philips Tıraş Makinemdeki simgeler ne anlama geliyor?

Philips Tıraş Makinenizdeki simgeler ve gösterge ışıklarının ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız bu makaledeki açıklamaları okuyun.

Şarj ışıkları Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak tıraş makinenizde farklı şarj göstergesi işaretleri görebilirsiniz.

Bazı tıraş makinelerinde üç dikey çubuk görebilirsiniz.

Bu tıraş makinelerinde pilin şarjı bitmek üzereyken gösterge turuncu renkte yanıp söner. Tıraş makinenizin modeline göre bu gösterge şarj etme sırasında beyaz, yeşil veya mavi renkte yanabilir.



Bazı modellerde şarj göstergesi olarak üç yatay çubuk görebilirsiniz.

Bu tıraş makinelerinde, çubuklar pil seviyesini gösterecek şekilde yanar. En alttaki çubuk turuncu renkte yanıp sönüyorsa bu, pilin şarjının bitmek üzere olduğunu gösterir.

Tıraş makineniz tamamen şarj olduğunda ışık 15 veya 30 dakika boyunca yanar ve ardından enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.





Kullanmak için prizden çıkarın Bazı Philips Tıraş Makineleri yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir. Bu tıraş makinelerini prize takılıyken çalıştırmayı denerseniz tıraş makinenizin fişini prizden çekmenizi hatırlatan beyaz prizden çıkarma simgesi yanıp söner.

Ünlem işareti Tıkanmış tıraş başlıkları : Bir musluk ve tıraş başlığı simgesi ile ünlem işareti görürseniz bu, tıraş başlıkları kirli veya hasarlı olduğu için tıraş makinenizin motorunun artık çalışamayacağı anlamına gelir. Bu durumda, tıraş başlıklarını temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir.

: Bir musluk ve tıraş başlığı simgesi ile ünlem işareti görürseniz bu, tıraş başlıkları kirli veya hasarlı olduğu için tıraş makinenizin motorunun artık çalışamayacağı anlamına gelir. Bu durumda, tıraş başlıklarını temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir. Aşırı ısınma : Tıraş makineniz, fazla şarj nedeniyle aşırı ısınabilir. Bu durumda tıraş makinesi otomatik olarak kapanır. Makineyi birkaç dakika soğumaya bırakın ve tekrar açmayı deneyin.

: Tıraş makineniz, fazla şarj nedeniyle aşırı ısınabilir. Bu durumda tıraş makinesi otomatik olarak kapanır. Makineyi birkaç dakika soğumaya bırakın ve tekrar açmayı deneyin. Şarj pedinin üzerinde metal nesne: Qi pedinizin üzerinde yanıp sönen bir ünlem işareti görüyorsanız bu, pedin üzerinde metal bir nesne olduğu anlamına gelir. Bu durum, Qi pedin otomatik olarak kapanmasına neden olacaktır. Nesneyi kaldırın ve 5 dakika sonra şarj pedini yeniden başlatın. Philips Tıraş Makinenizde yanıp sönen bir ünlem işareti görürseniz bunun birkaç anlamı olabilir.

Temizleme hatırlatıcısı Philips Tıraş Makinenizin iyi durumda kalmasını sağlamak için cihazı her gün temizlemeniz önerilir. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, tıraş makinenizi temizleme zamanının geldiğini gösteren birkaç sembol görebilirsiniz. Bir musluk simgesi (resim 1) veya üçgen bir şekilde 3 damla (resim 2) görebilirsiniz. Quick Clean Pod'da temizlenebilen bazı tıraş makinelerinde, 3 damlanın üst kısmında muz şeklinde bir simge de bulunur.

Seyahat kilidi Seyahat ederken Philips Tıraş Makinenizi kilitleyerek yanlışlıkla çalıştırılmasının önüne geçebilirsiniz.



Seyahat kilidini etkinleştirmek için tıraş makinenizin açma/kapama düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde, tıraş makinenizde bir kilit simgesi yanıp söner.



Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için tıraş makinenizin açma/kapama düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Kilit simgesi, tıraş makinesinin yeniden kullanıma hazır olduğunu belirtmek için önce yanıp söner ve ardından kesintisiz olarak yanar.



Tıraş başlıklarının değiştirilmesi Philips Tıraş Makinenizin iyi durumda kalmasını sağlamak için tıraş başlıklarını düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Tıraş makinenizin modeline bağlı olarak, ürünün üzerinde tıraş başlığı simgesinin yanıp söndüğünü görebilir veya tıraş başlıklarının değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan bir uyarı sesi duyabilirsiniz.



Çoğu tıraş makinesi modelinde tıraş başlıklarının iki yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tıraş makinenizin tıraş başlıklarını nasıl değiştireceğiniz hakkında talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurun.



Not: Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutarak tıraş makinesini sıfırlamanız gerekir.

Banyo ve musluk simgesi Philips Tıraş Makinenizin arka kısmında duş veya küvet simgesi görürseniz bu, tıraş makinenizin su geçirmez olduğu ve duş ya da banyo sırasında güvenli bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir.



Philips Tıraş Makinenizin arka kısmındaki musluk simgesi tıraş makinenizin yıkanabilir olduğunu ve suyla temizlenebileceğini belirtir. Ancak bu, cihazı duşta veya banyoda kullanabileceğiniz anlamına gelmez.



Üzeri çizili musluk simgesi, tıraş makinenizin yıkanamayacağını ve su kullanılmadan temizlenmesi gerektiğini belirtir.

Bildirim simgesi Philips GroomTribe Uygulaması'nda sizin için önemli bir mesaj olduğunda S7000 tıraş makinenizde bir bildirim simgesi yanar.

Hassas tıraş simgesi Philips Tıraş Makinesi S7000'in üzerinde bir S ve XS simgesi bulunur. S simgesi hassas tıraş ayarlarını, XS simgesi ise ekstra hassas tıraş ayarlarını ifade eder. Bu ayarları Philips GroomTribe Uygulaması'ndan seçebilirsiniz.



Not: Philips Tıraş Makinenizdeki simgelerin model türüne göre değişiklik gösterdiğini unutmayın. Tıraş makinenizdeki simgeler ve gösterge ışıklarını genel olarak incelemek için kullanım kılavuzuna başvurun.

Hareket Geri Bildirimi

Tıraş işlemini tamamladığınızda, tıraş makinesinin gövdesinden geri bildirim alırsınız. Hareket geri bildirim simgesi çeşitli renklerde yanar ve size tıraşınız hakkında geri bildirim verir. Doğru hareketlerle (dairesel hareketler) tıraş olurken, hareket geri bildirim simgesi yeşil renkte yanar.

Tıraş hareketlerinizi iyileştirmeniz gerekiyorsa hareket geri bildirim simgesi turuncu renkte yanar. Ayrıntılar ve öneriler için uygulamaya gidin. En yeni Philips Tıraş Makinesi modelleri SenseIQ teknolojisi ile birlikte gelir. Bu tıraş makinelerinde bir hareket algılama simgesi bulunur.Tıraş işlemini tamamladığınızda, tıraş makinesinin gövdesinden geri bildirim alırsınız. Hareket geri bildirim simgesi çeşitli renklerde yanar ve size tıraşınız hakkında geri bildirim verir.Ayrıntılar ve öneriler için uygulamaya gidin.

Musluk Simgesi Tıraş makinenizi kapattığınızda temizleme hatırlatıcısı olarak musluk simgesi yanıp sönmeye başlar.

3 Damla En yeni tıraş makinesi modellerinin çoğunda, temizleme hatırlatıcısı olarak mavi muz şeklindeki bir simgenin altında 3 su damlası görürsünüz.

Tıraş makinesini durdurduğunuzda, üç damla simgesi tıraş makinesini Quick Clean Pod'da temizlemenizi hatırlatmak için yanıp sönmeye başlar.

Bu ışıklar sürekli yanıyorsa temizleme programı devam ediyor demektir.

Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'dan çıkardığınızda veya temizleme programı sırasında açma/kapama düğmesine bastığınızda 3 damla simgesi hızla yanıp sönmeye başlarsa temizleme işlemi tamamlanmadan yarıda kesilmiş demektir.

Temizleme programına devam etmek için tıraş makinesini 4 saniye içinde temizleme bölmesine geri yerleştirin. Bu süreyi aştıysanız tıraş makinesinin açma/kapama düğmesine tekrar basarak temizleme programını yeniden başlatmanız gerekir.

Muz Şeklinde Simge Üç damla ile birlikte üst kısmındaki mavi muz şeklindeki simge temizlik işlemi sırasında yanıp sönmeye başlar.

Tıraş makinesini Philips Quick Clean Pod'dan çıkarırsanız veya temizleme programı sırasında açma/kapama düğmesine basarsanız ve simge hızla yanıp sönmeye başlarsa temizleme işlemi tamamlanmadan yarıda kesilmiş demektir.

Temizleme programına devam etmek için tıraş makinesini 4 saniye içinde temizleme bölmesine geri yerleştirin. Bu süreyi aştıysanız tıraş makinesinin açma/kapama düğmesine tekrar basarak temizleme programını yeniden başlatmanız gerekir.